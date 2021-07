Cent'anni di 'Cicolella': lo storico cinema foggiano festeggia e si rinnova con la prima 'Multisala in centro'

Era il 13 luglio 1921 quando il Politeama Cicolella aprì i battenti con in scena "Rigoletto". Fu un successo che diede inizio ad un secolo di onorata carriera della famiglia Cicolella. Oggi Francesco Cicolella rinnova la sala "l'Altro Cinema" in via Duomo, con la prima multisala in centro, a Foggia