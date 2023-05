Prima vittoria della Filiera culturale: il censimento entra nel Documento unico di programmazione

Il censimento degli operatori della cultura e dello spettacolo entra nel Dup 2023-2025, il Documento Unico di Programmazione del Comune di Foggia.

La Filiera culturale della città di Foggia, movimento ideologico orizzontale nato dai tempi bui del lockdown che ha tramortito il comparto, vince la sua prima battaglia e incassa un risultato insperato nel breve periodo, quantomeno alla luce delle dichiarazioni del commissario straordinario Vincenzo Cardellicchio, ospite del quarto tavolo permanente sulla cultura e sullo spettacolo del 27 aprile scorso, nell’Accademia Ama.

Salvatore Imperio, operatore del settore musica tra i proponenti del documento e delle istanze del 2020, nel suo intervento, aveva provato a schiacciare l’acceleratore, ma il nuovo inquilino di Palazzo di Città aveva frenato: “Per il Dup, un po’ siamo condannati al calendario, perché per quanto stia correndo, i documenti li stiamo già approvando, però la prendo come una provocazione”, aveva detto il prefetto a riposo, che aveva mostrato un’apertura e aveva promesso una riflessione sul tema, convenendo sull’importanza del censimento (“farlo significa avere delle regole”).

Ma, a quanto pare, il pressing della Filiera ha funzionato, ben oltre le aspettative. Prima ancora dell’ultimo tavolo, aveva formulato una richiesta ufficiale a mezzo Pec affinché il Comune provvedesse ad un censimento capillare delle persone che operano nel settore culturale con domicilio fiscale nel comune di Foggia, “sulla base non soltanto di profilazione economico-fiscale (Partita Iva, associazioni, imprese, eccetera), ma anche e soprattutto sulla base delle attività curriculari e delle esperienze maturate durante i percorsi lavorativi effettuate sia prima che dopo i lockdown del 2020 e 2021”.

La Filiera Culturale aveva offerto la sua collaborazione volontaria al processo di indagine e aveva rimarcato come non comportasse oneri per il Comune, che poteva realizzare il censimento a costo zero tramite il suo Servizio Statistica.

Si tratta, in pratica, di creare una banca dati delle maestranze e dei professionisti, utile per l’ente, ma anche per instaurare relazioni tra gli operatori.

Il 10 maggio scorso, una delegazione della Filiera culturale composta da Marco Maffei, Salvatore Imperio, Giovanna Maffei e Francesca Trisciuoglio Capozzi, è stata accolta a Palazzo di Città, dopo un primo placet di Cardellicchio, che ha mantenuto l'impegno sulla “riflessione”. All’incontro avevano partecipato anche il segretario generale Maria Giuseppina D’Ambrosio e il dirigente del Servizio Cultura, Giuseppe Marchitelli.

Oggi il censimento da “pubblicarsi in un’apposita sezione sul sito istituzionale del Comune di Foggia con relativa modulistica e formulari” è stato inserito, nero su bianco, nel Dup, strumento guida che individua gli indirizzi strategici dell’ente e identifica gli obiettivi associati a ciascuna missione.

Nella descrizione sintetica dell’obiettivo operativo si fa riferimento all’avvio delle attività di censimento. “La filiera culturale della città rappresenta l'insieme dei soggetti che operano per la produzione, la diffusione e la fruizione dei beni culturali presenti sul territorio urbano – si legge - Tale filiera comprende quindi tutte le realtà destinate a promuovere e valorizzare la cultura, dalle istituzioni pubbliche alle organizzazioni no-profit, dalle imprese alle associazioni culturali, dagli artisti ai professionisti del settore. Di fatto, essa si articola in diverse fasi, dalla creazione alla distribuzione dei beni e dei servizi culturali. In questo processo, come già evidenziato, sono coinvolti numerosi attori, e il loro insieme rappresenta un complesso sistema che lavora sinergicamente per garantire l'accesso alla cultura e per valorizzare il patrimonio culturale. In buona sostanza, la filiera culturale costituisce una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della città stessa, ma anche per la crescita culturale e civile della comunità locale”.

La Filiera Culturale della città di Foggia tornerà a riunirsi domani, 24 maggio, alle 17:30, nella sala Rosa del Vento della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, per il quinto tavolo permanente prima della pausa estiva.