A Castelluccio dei Sauri chiude l'unica banca. Il Comune offre i locali a titolo gratuito per salvarla. "Noi non ci stiamo"

A dicembre chiuderà l'unica banca di Castelluccio dei Sauri. "Noi non ci stiamo", avvertono dal Comune guidato dal sindaco Antonio Del Priore. È proprio l'amministrazione comunale ad informare i cittadini di aver appreso da qualche giorno della decisione di chiudere l'agenzia della Banca Popolare di Bari a partire dal prossimo 11 dicembre. Da oltre 30 anni è l'unica filiale presente in paese, ubicata nei locali della sede municipale. Il piano di razionalizzazione, approvato dai commissari straordinari della Banca in amministrazione straordinaria, prevede la cancellazione di oltre 90 filiali.

"La filiale di Castelluccio espleta un importante servizio pubblico per le tante attività presenti in loco ed i tanti cittadini che da decenni hanno trovato nella banca un riferimento quotidiano - spiegano dal Comune - Pur non avendo ricevuto ad oggi comunicazioni ufficiali circa la chiusura, per le vie brevi abbiamo chiesto che il sindaco venga ricevuto nella sede della Direzione centrale di Bari per riportare le istanze del territorio e indurre i vertici societari ad un ripensamento".

L'amministrazione tiene a precisare che già a fine luglio aveva acconsentito alla richiesta di riduzione del canone di locazione dei locali comunali occupati dalla Popolare di Bari nella misura del 40% e aveva chiesto, al contempo, il ripristino del servizio Bancomat. "Sempre per le vie brevi - spiegano - in questi ultimi giorni siamo andati oltre offrendo i locali a titolo gratuito pur di mantenere in piedi la filiale. Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità affinché la sede di Castelluccio non venga chiusa".