Cassa Dottori Commercialisti: a Foggia crescono redditi e volumi d’affari

Sono 682 gli iscritti foggiani alla Cassa Dottori Commercialisti, ovvero oltre il 13% del totale dei professionisti pugliesi associati all’Ente di previdenza e assistenza di categoria. Tra il 2021 e il 2022, si è registrata una decrescita di circa l’1% a differenza del dato regionale e nazionale I giovani rappresentano il 22% della platea, una percentuale in linea con il dato italiano (21,1%) e superiore rispetto a quello pugliese (16,5%). Nonostante ciò, nel 2022 il numero di iscritti sotto i 40 anni della provincia di Foggia è diminuito del 9%, in linea con la decrescita registrata dai valori regionali. Le donne rappresentano, invece, il 30,2% del totale, un valore inferiore a quello italiano (33,3%) e in linea con quello pugliese (30,1%).

Per quanto riguarda i redditi e i volumi d’affari dichiarati nel 2022 in riferimento al 2021, l’andamento per i Dottori Commercialisti foggiani è in netto miglioramento rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, si registra un incremento maggiore rispetto al dato nazionale e a quello regionale, con un reddito medio che si attesta a oltre 32 mila euro rispetto agli oltre 28 mila dell’anno precedente (+15,9%) e un volume d’affari che ha raggiunto oltre 51 mila euro rispetto ai quasi 45 mila euro dichiarati nel 2021 (+14,2%). “Garantire un futuro equo e sostenibile è il pilastro della nostra mission. Come ente di previdenza e assistenza, abbiamo posto una sempre maggiore attenzione al tema dell’adeguatezza delle future pensioni, all’evoluzione dei bisogni dei professionisti, alla tutela della salute e alla conciliazione vita-lavoro”, commenta Stefano Distilli, presidente della Cassa Dottori Commercialisti.

“Le delibere approvate in materia previdenziale, incremento dell’aliquota di computo e innalzamento delle pensioni minime di inabilità e indirette, e il nuovo intervento assistenziale, il contributo di paternità, rappresentano un ulteriore tassello nell’ottica di incrementare l’adeguatezza delle future pensioni e del rafforzamento delle politiche di welfare”.

Nel corso del 2022, per i professionisti salernitani, la Cassa Dottori Commercialisti ha erogato contributi di assistenza ordinaria per un totale di oltre 196 mila euro, di cui il 46,1% è stato destinato alle borse di studio per i familiari degli iscritti. Il futuro previdenziale e le iniziative di welfare a supporto degli associati sono stati al centro del convegno “La Cassa incontra gli iscritti” che si è tenuto con i professionisti dell’Ordine di Foggia lunedì 16 ottobre presso la Sala congressi Formedil. All’incontro, che dà diritto a tre crediti formativi obbligatori, hanno partecipato Stefano Distilli, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti, Ferdinando Boccia, Consigliere d’Amministrazione, e il delegato Antonio Sicilia. All’evento è stato possibile ricevere consulenza da parte del personale della Cassa per simulazioni personali e ogni altra informazione di carattere contributivo, previdenziale e assistenziale.