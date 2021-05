"Macchia Gialla zona più richiesta". Dopo il Covid i foggiani cercano appartamenti più grandi e nuovi: "E preferiscono piani medi"

A più di un anno dall'inizio della pandemia, anche le necessità di chi acquista o fitta casa sono cambiate. Abbiamo fatto un'analisi per le diverse zone di Foggia, partendo dalla zona 'Macchia Gialla', chiedendo a Graziano Mendolicchio, agente dell'agenzia Numero Civico, quali parametri di valutazione sono cambiati nell'ultimo periodo, sia per via del Covid che per le diverse necessità delle famiglie foggiane.