Le migliori olive al naturale d’Italia sono di Carpino. E precisamente quelle dell’azienda ‘Olivis’ di Antonio Mitrione e di papà Nicola. A dirlo è stata l’edizione 2023 (la nona) di ‘Monna Oliva’, il concorso nazionale promosso dall’UMAO – Unione Mediterranea Assaggiatori Olio - riservato alle olive da tavola prodotte e trasformate in Italia e che ha visto la partecipazione di oltre cento produttori provenienti da Liguria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Le perle della famiglia Mitrione hanno portato a casa diversi riconoscimenti: primo classificato per la Bella di Capitanata nella categoria ‘Olive verdi in salamoia al naturale’, terzo posto per le olive leccino al sale secco nella sezione ‘Olive grinze’ e menzione per l’ogliarola garganica nella categoria ‘olive nere in salamoia al naturale’.

Riconoscimenti che premiano la pazienza e l’amore per la propria terra e per i suoi frutti. “Ci inorgogliscono questi riconoscimenti perché dimostrano che non abbiamo sbagliato quando abbiamo deciso di riproporre la ricetta garganica al naturale, con una lavorazione che prevede soltanto l’utilizzo di acqua e sale” ci racconta al telefono Antonio.

Una lavorazione lunga che può durare anche fino a 18 mesi e alla quale Antonio e papà Nicola hanno affiancato le più moderne tecnologie in fatto di sicurezza alimentare.

Sì, in tutto questo c’entra anche lui, il signor Nicola che due anni fa ha detto sì all’idea temeraria del figlio. Temeraria perché Carpino conta una massiccia presenza di aziende ormai consolidate da tempo che producono olio, e perché magari il papà (che di mestiere fa il commerciante) aveva per la testa altri progetti per questo figlio poco più che ventenne che stava terminando gli studi in quel di Bologna.

“Durante la pandemia – ci dice Antonio – sono tornato a casa e ho presentato a mio padre la mia tesi su una proposta di valorizzazione dell’offerta del Gargano che partiva dai nostri ulivi. Gli ho fatto leggere il business plan e la cosa gli è piaciuta. Così abbiamo deciso di realizzare ‘Olivis’”.

A due anni dalla sua nascita, la piccola azienda oggi produce olio evo, olive al naturale e paté di olive. E oltre a padre e figlio ci sono un collaboratore fisso e degli stagionali durante il periodo di trasformazione. Insomma, una bella realtà.

“Il nostro territorio – conclude – ha grandi potenzialità: ci sono prodotti di alta qualità e persone che hanno una grande passione e un immenso amore per esso. Dobbiamo solo ritornare a dare più fiducia alla terra e ai suoi giovani. E i risultati, quelli belli e positivi, presto o tardi arrivano”.

E Antonio e il suo papà ne sono la dimostrazione.