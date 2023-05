Carpino, al via i lavori per il dissesto idrogeologico in contrada Cesine

Carpino, cantiere aperto. Partono oggi, infatti, i tanto attesi lavori in località ‘Cesine’ per mitigare il dissesto idrogeologico.

“Oggi è una giornata storica – ha dichiarato il sindaco Rocco Di Brina questa mattina alla consegna dei lavori – che si aggiunge alle tante altre che riguardano grandi opere pubbliche nel nostro comune. Tutti voi ricorderanno le immagini e quindi i grandi fiumi d’acqua che giungevano da questa zona verso il paese. Oggi a completamento di tutta la rete del dissesto idrogeologico diamo il via a questo nuovo cantiere per la messa in sicurezza del territorio, in modo particolare della strada provinciale 5, e per l’incolumità dei residenti”.

I lavori prevedono la realizzazione di un canale in calcestruzzo e una parte di canale in gabbioni che mitigherà l’effetto delle piogge intense su quel particolare bacino idrografico facendole defluire nel canale ‘Antonino’ in contrada Pinceria.