Rischio chiusura, imprenditore terrorizzato: "Non trovare la forza di reagire è la mia paura più grande"

Non ha molta voglia di parlare, meno che mai di mostrarsi alle telecamere. La conversazione è informale. Lo sguardo chino, la voce rotta dall'emozione e il tremolio della mani, il preludio di una tempesta che Antonio - nome di fantasia - sta cercando in tutti i modi di affrontare per non affondare. Salvaguardare i suoi dipendenti, oggi, è l'aspetto più importante: "Senza di loro vorrebbe dire che la mia azienda non potrà più produrre".

Non sono tantissimi, nemmeno troppo pochi. Rappresentano però il cuore dell'attività, l'anima, in questo momento l'ancora al quale aggrapparsi per non farsi risucchiare dalle preoccupazioni dei costi, esorbitanti e alle stelle. "Rispetto a un anno fa sono almeno triplicati" ci confida.

I ricavi accantonati degli anni precedenti e i contratti sottoscritti con le utenze, gli permetteranno di andare avanti ancora per qualche mese. Il Natale non è a rischio ma il nuovo anno comincerà con il countdown, con l'ansia che qualcosa potrebbe andare storto. La prossima primavera la deadline. "Se la situazione non cambierà, sarà molto dura mantenere tutte le maestranze" rivela.

Pertanto, il 2023 per Antonio potrebbe significare l'interruzione di una storia, una delle tante in un territorio, la Capitanata, tramortita dalla spregiudicatezza delle mafie e da un pessimismo cronico, che la crisi strutturale evidentemente favorisce. E che si sta rivelando letale per chi ritiene di non aver null'altro da aggiungere, dopo tanti sacrifici e al cospetto di una tempesta di dimensioni abnormi, che sta travolgendo tutto e tutti.