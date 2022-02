Caro bollette, accordo tra Adiconsum ed 'Eni gas e luce' sulla rateizzazione: potrà chiederla anche chi non è moroso

Grazie all’accordo raggiunto a livello nazionale tra Adiconsum e altre Associazioni dei consumatori riconosciute dalla legge con Eni gas e luce, sarà più semplice rateizzare le bollette per agevolare le famiglie alle prese con il caro-bollette di questi ultimi mesi ed in previsione anche di quelli futuri.

"Questa iniziativa - dichiara Emilio Di Conza, presidente dell’Adiconsum di Puglia - si concretizza in maniera più immediata rispetto alla rateizzazione regolata dall’Arera. Il pacchetto di interventi adottato, infatti, consente di chiedere la rateizzazione anche se non si è morosi, scegliendo un numero di rate variabili, in funzione dell’importo da pagare, senza percentuali minime di acconto da versare e senza applicazioni di interessi e spese".

"L’intesa siglata con “Eni gas e luce” - aggiunge Di Conza - è un’iniziativa lodevole per dare un ristoro immediato alle tante famiglie in difficoltà, già gravate dal lungo protrarsi della pandemia. Attendiamo fiduciosi che anche gli altri operatori energetici seguano quest’esempio.

Ciò non toglie che, come ribadito in più occasioni, il problema del caro-bollette va affrontato seriamente e urgentemente dal Governo con provvedimenti, strutturali e normativi di politica energetica, che non possono più essere rinviati. In ragione del progressivo incremento delle tariffe di energia elettrica e gas, Eni gas e luce, Adiconsum Nazionale e le Associazioni dei consumatori aderenti al Cncu condividono l’immediata attivazione delle seguenti iniziative per i clienti in difficoltà ad aderire alla rateizzazione prevista dalla delibera Arera 636/21:

Ambito iniziativa verso residenziali e piccole partite iva

Attivabile su qualunque canale di contatto e disponibile anche agli operatori di Filogiallo

Eliminazione dell’acconto percentuale preliminare all’attivazione della dilazione

Azzeramento interessi e spese accessorie

Estensione dell’applicazione alle bollette emesse anche nel mese di dicembre 2021

Per quanto riguarda le rate, il numero massimo sarà definito in base all'importo della fattura: fino a 10 rate per importi da 300 a 1000 euro; fino a 14 rate per importi da 1000 a 5000 euro e fino a 18 rate per importi superiori ai 5000 euro.