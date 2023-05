Caro alloggi studenti, l’assessore regionale Leo scrive alla ministra Bernini

Il tema è caldo e interessa l’Italia intera senza distinguo: gli alloggi per gli studenti universitari non sempre son sufficienti e spesso i prezzi degli affitti sono proibitivi. Il Governo allora ha deciso di sbloccare 660 milioni di euro per la creazione di 47.500 nuovi posti per studenti fuori sede, ma potrebbe trattarsi di un semplice palliativo. Un’eventualità che l’assessore regionale all’istruzione Sebastiano Leo ha deciso di portare all’attenzione della ministra Bernini con una missiva.

“Il fondo ‘housing universitario’ – scrive Leo – ha come beneficiari soggetti privati che, in collaborazione con le Università italiane, potranno realizzare alloggi in strutture esistenti o creandone delle nuove. Il timore è che, una volta terminate le risorse previste dal Pnrr che tengono sotto controllo i prezzi degli alloggi garantendo una tariffa calmierata, a partire dal 2026, questi posti saranno offerti a prezzi di mercato, quindi, molto più cari e dunque appannaggio solo di chi potrà permetterselo”.

“È fondamentale – continua – che la regia degli interventi in materia di residenze universitarie e dei servizi a disposizione degli studenti resti pubblica. Questo perché, nonostante gli investimenti che facciamo sul diritto allo studio, esiste ancora un divario economico e sociale che penalizza i soggetti più svantaggiati, in particolare chi deve affrontare le spese per sostenere un figlio fuori sede. Un divario che va colmato”.

Ma per l’assessore la questione ha anche altre sfaccettature su cui focalizzare l’attenzione: i modelli di sviluppo da adottare e dove collocare i nuovi alloggi. “È importante immaginare una ‘università di prossimità’ – si legge nella lettera – un modello di pianificazione e di sviluppo delle residenze e di tutti i servizi a disposizione della comunità studentesca in contesti urbani, vicini ai luoghi della didattica, con percorsi percorribili in un massimo di 15/20 minuti. Il diritto allo studio è un diritto alla città, all’abitare in condizioni di qualità, di accesso, di sicurezza, di salubrità”.

E a tal proposito Leo cita il progetto regionale ‘Puglia Regione Universitaria’ che coinvolge istituzioni, sistemi di alta formazione, organizzazioni studentesche, forze economiche e sociali, associazionismo culturale in una programmazione che non riguarda soltanto l’housing, ma anche la socializzazione e la cultura, la sostenibilità, i trasporti e le disabilità.

“Dunque, egregia Ministra – conclude – le questioni che le proteste degli studenti hanno portato alla luce partono dall’emergenza abitativa e dagli alloggi studenteschi, ma riguardano la visione strategica nazionale di sviluppo del nostro Paese che, partendo dall’università e a dal suo capitale umano, dalle città e dai suoi studenti-cittadini, può avviare un profondo processo di rigenerazione e cambiamento. Per fare questo però è necessario allargare il tavolo del confronto a tutti i soggetti coinvolti”.