Carlantino diventa ufficialmente l'undicesima 'Città dell'olio' della Capitanata

Carlantino è ufficialmente ‘Città dell’olio’. Il piccolo borgo dauno, infatti, ha ufficialmente aderito alla Associazione Nazionale ‘Città dell’olio’ (la sede è a Monteriggioni) diventando l’undicesimo comune della Capitanata a fregiarsi di questo marchio. Questo significa che Carlantino (come tutte le altre città dell’olio) dovrà assumere alcuni impegni elencati nella ‘Carta dei Fondamenti dell’Associazione’.

In primis aumentare il livello qualitativo dell’offerta turistica e produttiva olivicola in ottica sostenibile, incentivare e valorizzare iniziative imprenditoriali del settore, ma anche promuovere l’educazione e la formazione sulla civiltà olivicola, valorizzare la denominazione d'origine e la garanzia del prodotto ai consumatori, sviluppare un’offerta integrata tra olio extra vergine d’oliva, cultura e turismo. Il tutto coinvolgendo la cittadinanza. Insomma, l’offerta turistica di Carlantino da oggi avrà una marcia in più.