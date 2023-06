Ataf alle prese con i soliti problemi, mancano autobus e personale: proclamato lo sciopero

Mancanza di autobus, carenza di personale e corse soppresse sono le ormai arcinote problematiche che da tempo affliggono l’Ataf e che hanno indotto un sindacato, la Faisa Cisal, a proclamare una prima azione di sciopero di 4 ore, in programma il 15 settembre, dalle 8.30 alle 12.30, per tutto il personale dell’azienda del trasporto pubblico locale.

“È arrivato il momento che proprietà e società ci forniscano atti concreti per la risoluzione di tali annose criticità che si trascinano da lungo tempo, in quanto i conducenti dei mezzi, ormai allo stremo, sono costretti a lavorare con mezzi vetusti aventi più di 10 anni di anzianità – dichiara il segretario provinciale Vincenzo Delli Carri - Inoltre, per sopperire alla mancanza di conducenti, gli stessi eseguono turni di lavoro sempre più gravosi pur di garantire alla cittadinanza la continuità del servizio di trasporto pubblico, che resta comunque insufficiente, poiché molte corse non vengono effettuate a causa di mancanza di autobus e personale. La città di Foggia, i cittadini foggiani, non meritano un servizio di trasporto pubblico così carente e di scarsa qualità”.

La locale Federazione autonoma italiana sindacale autoferrotranvieri si domanda, peraltro, che fine abbia fatto la selezione dei nuovi conducenti.

Prima e seconda fase delle procedure di raffreddamento si sono concluse negativamente: le richieste di incontro e l’ultimo sollecito inviato al prefetto di Foggia sono rimasti inevasi.

Faisa Cisal sceglie allora la strada dello sciopero, “un’azione decisa volta a migliorare il trasporto pubblico locale per la città di Foggia. La responsabilità per i disservizi che inevitabilmente si verificheranno – scrive il segretario provinciale - sarà tutta da attribuire ai vertici aziendali, agli amministratori e alla proprietà che restano sordi e immobili alle nostre giuste rivendicazioni”.