Nuovi autobus e assunzioni in arrivo, revocato lo sciopero del personale Ataf

L’annuncio del sindacato Faisa-Cisal, promotore della prima azione di sciopero di 4 ore in programma il prossimo 15 settembre: “Ataf ha lavorato alacremente per la risoluzione delle problematiche, ma non abbasseremo la guardia”