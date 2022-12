La "chiamata alle armi" della Asl ai medici foggiani che hanno lasciato la Capitanata: "Tornate a casa"

La Asl Foggia ha pubblicato un bando di mobilità nazionale per medici di ben 27 discipline specialistiche. "Un invito accorato a tornare a casa" per far fronte alla gravissima carenza di personale. Il bando è rivolto a tutti i medici che hanno lasciato la Capitanata per andare a lavorare altrove. Per l'Azienda sanitaria locale si è trattata di una "scelta obbligatoria". per rispondere alla gravissima carenza di medici negli ambulatori e nelle corsie". Una chiamata alle armi "per tutte quelle

intelligenze di ritorno che vogliono recuperare le radici con la propria terra" fanno sapere dall'azienda.