Zes: esenzione delle tasse comunali per le aziende che si insediano e creano occupazioni

Il Comune di Candela ha approvato il ‘kit localizzativo’, uno strumento di agevolazioni comunali destinato alle imprese che sceglieranno di insediarsi nell’area Pip del comune dauno, circa 13 ettari, tra le poche aree di Capitanata ad essere inserite nelle Zes – Zone Economiche Speciali. L’esenzione del pagamento delle tasse comunali (Imu e Tari) andranno, dunque, ad aggiungersi agli incentivi nazionali già previsti per le Zes, quali agevolazioni fiscali ed economiche (contributo a fondo perduto, credito d’imposta ecc.), snellimento burocratico e sportello unico digitale.

“L’Amministrazione Comunale di Candela sta lavorando per potenziare l’attrattività dell’area industriale, così da favorire l’insediamento di nuove realtà imprenditoriali e creare opportunità di occupazione, soprattutto per i nostri giovani", ha commentato il Sindaco di Candela, Nicola Gatta.

“La nostra area Pip è tra le poche di Capitanata ad essere inserita nelle Zes: un inserimento per il quale, in passato, ho fortemente lavorato affinché si realizzasse e, oggi, non possiamo lasciarci sfuggire le opportunità che questo significa".

“Per i prossimi sette anni insediarsi nell’area Pip di Candela significherà poter usufruire di maggiori agevolazioni per le imprese, grazie all’impegno di questa Amministrazione”, ha aggiunto Giuseppe De Vitto, Vice Sindaco con delega alle attività produttive.