Da Candela a Treviso per creare nuove opportunità di lavoro

Il sindaco di Candela Nicola Gatta si è recato con l’assessore Pasquale Capocasale, il consigliere Michele Letizia e il consulente Andrea Passaro a Motta di Livenza, nel Trevigiano, nella sede di Pr Imballaggi, una delle prime due aziende che saranno operative nella zona industriale Zes di Candela entro il 2025. "È stato un incontro molto interessante - ha detto Gatta - perchè ci ha permesso di conoscere più da vicino questa importante realtà produttiva che da’ lavoro a decine di persone". La visita trevigiana è stata occasione per presentare il territorio di Candela e dei Monti Dauni ad altri imprenditori locali, un'attività esplorativa che potrebbe essere fondamentale per favorire nuovi insediamenti.

"L’essere riusciti ad inserire la zona industriale di Candela nelle Zes - ha aggiunto Nicola Gatta - apre nuove occasioni di sviluppo per il nostro territorio ma soprattutto crea nuove opportunità occupazionali per i nostri giovani. L’impegnò è massimo e lavoreremo giorno e notte per dare un futuro al nostro meraviglioso territorio".

L'azienda di Treviso che presto si insedierà anche a Candela è sul mercato da oltre 40 anni e opera nel settore degli imballaggi in cartone ondulato: nell'arco di questo periodo si è affermata come una delle più importanti realtà nel mercato degli imballaggi e scatole del suo territorio. Una delle armi di PR Imballaggi è la politica 'green', poiché vengono adottate metodologie di controllo che permettono il minor spreco di energia e materiale possibile, con lo scopo di diminuire sempre di più l’impatto ambientale. Per un territorio come Candela rappresenta una grande opportunità lavorativa ed imprenditoriale.