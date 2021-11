A Candela in arrivo 900.000 euro dal Mibact per la valorizzazione turistica

Il Comune di Candela rientra tra i borghi del Sud Italia ammessi a finanziamento dal bando indetto dal Mibact per la valorizzazione dei centri storici e la valorizzazione turistico-culturale. A riportarlo un comunicato ufficiale con il quale il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, e il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, hanno annunciato di aver firmato il decreto con la graduatoria di tutti i progetti ammessi, per un totale di 30 milioni di euro. La proposta del centro dauno è terza in graduatoria generale e ha ottenuto un finanziamento di 900.000 euro. Il Ministero ha, dunque, apprezzato il progetto presentato che mira al rafforzamento del posizionamento turistico del Comune di Candela, attraverso un potenziamento del turismo legato agli eventi, in particolar modo alle manifestazioni natalizie, e mediante la valorizzazione del patrimonio culturale esistente.

“Il nostro obiettivo è quello di creare un modello di sviluppo turistico sostenibile, in grado di contribuire in maniera determinante allo sviluppo economico locale.” ha dichiarato il Sindaco di Candela, Nicola Gatta “Diversi anni fa abbiamo cominciato questo percorso che punta sul turismo quale volano per l’economia: aver ottenuto questo finanziamento è un’ulteriore conferma della validità delle nostre idee. Partendo dalle esperienze turistiche legate al Natale possiamo rafforzare l’identità turistica di Candela incrementando l’offerta turistica con sempre più servizi ed esperienze. Siamo davvero entusiasti di questo risultato: il nostro è un territorio ricco di potenzialità e stiamo lavorando per sfruttarle al meglio.”