Per Verona non si vola più, collegamenti cancellati di punto in bianco: "Che delusione"

Doccia fredda per i passeggeri che avevano prenotato con la compagnia aerea Lumiwings un volo per o da Verona. Infatti, dalla compagnia sono state inoltrate mail di cancellazione collegamenti, come il volo in partenza dalla città di Giulietta e Romeo alle 20.15 del 19 ottobre, con arrivo al Gino Lisa alle 21.25. La rotta estiva per il capoluogo veneto era stata attivata il 22 maggio, con due collegamenti settimanali (lunedì e giovedì). Successivamente al 5 giugno, le partenze erano state fissate nei giorni di giovedì e sabato, fino al 28 ottobre. Non riprenderà, non ci sono informazioni a riguardo, il collegamento per Catania.

Questa la segnalazione inoltrata alla nostra testata da una passeggera.

"A malincuore devo porgere una lamentela verso il nostro aeroporto e verso la compagnia Lumiwings che ci opera. Sappiamo che le tratte per Catania e Verona sarebbero state solo estive e lo accettiamo seppur con dispiacere. Essere consapevoli da tempo che l'ultimo volo da e per Verona sarebbe stato il 26 ottobre, con tutto di prenotazione e organizzazione lavorativa e familiare comprese ferie e non, e ricevere una mail soltanto ieri con la notizia della cancellazione dei voli del 19 e del 26 ottobre con tanto di scuse e di rimborso assicurato, mi sembra inaccettabile come cittadina e come turista. Una mancanza di rispetto incredibile che non accetto da una compagnia che opera nella mia città e che dovrebbe tutelare i suoi viaggiatori. A Foggia come al solito non siamo mai pronti davvero a cambiare in senso positivo. Poi non vi lamentate che la gente sceglie di volare altrove. Prima di vantarvi dei vostri aerei e delle vostre tratte, pensate prima a coloro a cui avete rovinato le ferie" (Elena).

Sui suoi canali social, due giorni fa, il 28 settembre, il Comitato Vola Gino Lisa aveva chiesto spiegazione circa il motivo per il quale non era più possibile prenotare i voli per Verona, nonostante la data di chiusura fosse stata indicata per il 28 ottobre: "Sarebbe cosa gradita comprenderne le motivazioni".

"Stamattina (nrd 28 settembre), personalmente ho inviato la comunicazione alla compagnia del perché non potessi prenotare un nuovo volo Foggia-Verona per il 19 ottobre (conscia che l'ultimo era previsto per il 28 ottobre). Subito dopo, ricevo la e-mail che anche il mio volo - prenotato mesi addietro per il 5 ottobre - oggi è stato annullato! Quindi, se io oggi non avessi inviato la e-mail, chi mi avrebbe comunicato del volo annullato? Comunque un grande disagio. Davvero delusa" (Marianna).

Lo stesso giorno, Antonietta ha scritto: "Io ho prenotato giorni fa ed oggi mi hanno annullato il volo. Non ho parole. Senza spiegazioni. Il volo era per il 19. Era per necessità". E Stefano: "Pure io ho ricevuto una mail di cancellazione volo del 28/10. Ma vedo che non si possono prenotare neppure altre date precedenti. Sono nero". Arrabbiatissima Carolina: "Non ho parole, fino a ieri mattina si poteva. Dopo svariate volte in cui ho chiesto se era prevista la programmazione invernale e in cui hanno risposto che bisognava attender aggiornamenti, ora tirano via anche ciò che era già programmato e acquistato". C'è chi conferma anche l'annullamento del volo del 12 ottobre.