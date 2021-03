A Foggia il primo campo di tulipani in Puglia: saranno 50mila. Si colora il sogno di Giuseppe: "E' l'agricoltura delle bellezza"

I primi tulipani sono sbocciati. Fanno capolino in quel terreno, quasi ai piedi del Gargano, tra una vigna e un campo seminato. Entro aprile saranno 50mila, tanti quanti i bulbi che - sfidando il clima e la ritrosia del mondo agricolo locale - Giuseppe Savino, giovane contadino foggiano, ha affidato al terreno con un unico obiettivo: “Piantare bellezza, creare stupore”.

Lui, infatti, crede fermamente che una nuova agricoltura sia possibile: “E’ l’agricoltura delle relazioni, l’agricoltura della bellezza. Vorrei che si iniziasse a considerare il bello e il bene come un’opportunità”, spiega. “Immagino di aprire il campo ad aprile, e di accogliere i visitatori che potranno cogliere i loro tulipani direttamente sul campo”. La raccolta del fiore diventa quindi un evento, una esperienza da condividere. Un momento di aggregazione e condivisione. Per questo saranno previste anche piccole postazioni, in ossequio alle norme anti-Covid, per consumare aperitivi rigorosamente a 'km 0'.

Ma in che modo la bellezza genera un profitto? “E’ molto semplice: l’agricoltura della bellezza non ha intermediari: avvicina le persone al contadino che coltiva e si prende cura, non solo delle piante ma anche delle persone che verranno. La cura può generare la sostenibilità. Qui ci sono tanti giovani che lavorano e non se ne andranno da questa terra: c’è chi si occuperà della grafica, chi del packaging, chi mi aiuterà a comunicare l’idea di questo campo. Quindi è una agricoltura virtuosa dove i giovani non se ne vanno, i contadini guadagnano il giusto e la città si meraviglia”.

Eppure Giuseppe un campo di tulipani non lo aveva mai visto prima. “Sembra una follia, ma lo sogno tutti i giorni. E il mio sogno è diventato ora quello di una comunità, quella che si sta creando attorno al progetto”.

L’idea del campo di tulipani e la teoria dell’agricoltura della bellezza verranno presentati e prototipati al Ministero dell’Agricoltura, sui tavoli in cui si immagina e si semina l’agricoltura del futuro.