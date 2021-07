Apre a Foggia il campo dei 40.000 girasoli colorati: è unico in Italia. Savino: "Chi verrà vivrà qualcosa di unico al tramonto"

Un campo coltivato per accogliere e per far felici le persone che verranno: è questa l’agricoltura delle relazioni declinata da Giuseppe Savino, contadino di Cascina Savino e founder di Vazapp

Dopo la bellissima esperienza dei tulipani, poi distrutto da una gelata, arriva a 'Cascina Savino' il più grande campo di girasoli da fiore di Puglia. Un'emozione unica da vivere con gli occhi e con lo stupore dei bambini.

Un campo di girasoli colorati (rossi, gialli con cuore nero, gialli con cuore verde/giallo, bianchi con cuore nero, gialli con sfumature arancioni) alle porte di Foggia è realtà. Non solo girasoli gialli quindi ma anche di altri colori e sfumature per permettere di portare a casa a chiunque verrà un pezzo di bellezza di questa terra.

Un campo coltivato per accogliere e per far felici le persone che verranno: è questa l’agricoltura delle relazioni declinata da Giuseppe Savino, contadino di Cascina Savino e founder di Vazapp. “Abbiamo tutti voglia di spazi all’area aperta dopo tanti mesi di chiusura, la campagna può curare la città attraverso la bellezza e la nostra terra ha bisogno di bellezza per riscattarsi", spiega.

"Da qui l’idea di coltivare fiori e accogliere chiunque voglia vivere un’esperienza unica. Il campo è stato inerbito per permettere a chiunque di camminarci come in un giardino, ci siamo presi cura delle piante e adesso cercheremo di prenderci cura delle persone che verranno, i fiori sono bellissimi e si potranno raccogliere e portare a casa in una confezione unica che aiuteremo a comporre. A fine mese poi il campo accoglierà degli aperitivi sulle rotoballe e verrà arredato. Chi verrà vivrà qualcosa di veramente unico al tramonto", assicura.

Come funzionano le giornate di raccolta? Una volta arrivati in campo si acquisteranno i primi due girasoli, si riceveranno delle forbici (se non le si ha) e un secchiello per raccoglierli, una volta scelti i propri fiori si andrà al punto di confezionamento per la composizione. Nel frattempo selfie, foto e video sono d’obbligo. Il campo resterà aperto fino alla prima settimana di agosto.

Non è aperto a tutte le ore ma solo ad orari prefissati, è possibile consultare gli orari a questo link: https://girasolidipuglia.eventbrite.it oppure seguendo la pagina di Cascina Savino su Facebook. Per info whatsapp invece è possibile scrivere a questo numero: 3516919321 (solo messaggi)