Agricoltura al collasso: i campi sono allagati, impossibile intervenire per salvare le produzioni

Oltre al danno causato dal maltempo, la beffa di non poter andare nei campi per verificare quanto accaduto. La denuncia arriva da Coldiretti Puglia: “le campagne sono impraticabili, con gli allagamenti che non consentono agli agricoltori con i trattori di entrare nei campi per verificare l’ammontare effettivo dei danni ed intervenire sulle colture per salvare le produzioni”.

La situazione è comune a tutte le province. “In Capitanata in fumo il 40% della produzione degli asparagi – si legge in una nota – ma anche i vigneti sono pesantemente attaccati dalla peronospora, mentre è già andato perso in Puglia oltre il 60% del foraggio per alimentare gli animali nelle stalle perché è stato allettato dalle violenti piogge e snaturato, per cui risulta duro e privo delle sostanze nutritive, con ritardi di oltre 15 giorni nella raccolta”.

Il rischio è l’ulteriore aumento del costo dei mangimi, schizzati già a causa del rialzo delle quotazioni delle principali materie prime quali soia, mais, cereali e foraggio anche a causa dell'attuale crisi Ucraina. Il maltempo, con temperature più basse della media stagionale, bombe d’acqua e vento forte, dopo la lunga siccità, ha colpito anche gli alveari e taglia i raccolti di miele in primavera – ricorda Coldiretti Puglia - con una perdita di produzione dei mesi di aprile e maggio 2023 pari anche dell’80% rispetto alla scorsa stagione.

E a rischio è anche l'oro rosso: le piante di pomodori appena trapiantate sono affogate o trascinate via dall’acqua – spiega Coldiretti Puglia - con l’impossibilità di procedere con nuovi impianti perché le campagne sono impraticabili.

Insomma, un vero e proprio disastro al quale con molta difficoltà si potrà porre rimedio.