“A Foggia il vetro sta in campana”: parte una nuova campagna finanziata da Anci e Consorzio Recupero Vetro

“A Foggia il vetro sta in campana! Conferisci il vetro nelle nuove campane”. È il messaggio della campagna finanziata dal bando Anci-CoReVe che sarà presentata in una conferenza stampa in programma venerdì 3 maggio, alle 10.30, nella Sala Consiliare di Palazzo di Città.

La campagna è targata Comune di Foggia, Arcidiocesi Foggia Bovino e Amiu Puglia.

Sarà la prima uscita in città della nuova presidente dell’azienda dell’igiene urbana che opera a Foggia e Bari, Antonella Lomoro. Interverranno, inoltre, la sindaca Maria Aida Episcopo; Gianni Scotti, presidente CoReVe; gli assessori all’Ambiente, Lucia Aprile, e alle Partecipate, Davide Emanuele; Antonello Antonicelli, direttore generale Amiu Puglia; Massimo Antonucci, Officine Sostenibili Società Benefit srl.

Il bando dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e del Consorzio Recupero Vetro prevede un contributo destinato allo sviluppo della raccolta differenziata del vetro.

I dettagli saranno illustrati solo venerdì ma, a giudicare dal claim, in città si presume sia prevista l’installazione di nuove campane del vetro.

Intanto, nell’ottica di promuovere e rafforzare il progetto di Comune di Foggia e Amiu Puglia sulla raccolta differenziata per le utenze non domestiche, Confcommercio Foggia ha aperto una casella e-mail dedicata a cui inviare richieste di chiarimenti sull’argomento o segnalare eventuali problematiche. L’indirizzo è differenziata@confcommerciofoggia.it

I quesiti che arriveranno saranno raccolti e sottoposti ai due soggetti promotori dell’iniziativa: le risposte, pertanto, saranno univoche e chiare, fanno sapere da Confcommercio che sostiene la campagna sulla differenziata, “consapevole del fatto che la sostenibilità ambientale e il riciclo dei rifiuti sono temi fondamentali per la rigenerazione della città di Foggia”.