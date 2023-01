"Tutelarsi è importante": l'Inail lancia la nuova campagna per l'assicurazione infortuni domestici

Con l’hashtag #SentitiAlSicuro, è partita la campagna di comunicazione Inail che ricorda l’importanza di tutelarsi, rispetto alle conseguenze degli infortuni domestici, con l’assicurazione Inail, obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che si prendono cura della casa e dei propri familiari in maniera abituale, esclusiva e gratuita.

Il premio annuale, pari a 24 euro completamente deducibile dal reddito complessivo, garantisce, in caso di infortunio, una rendita mensile per inabilità pari o superiori al 16%. In caso di morte ai superstiti, oltre alla rendita, è corrisposto anche un assegno una tantum di 10.742,76 euro. In caso di inabilita? permanente accertata tra il 6% e il 15%, invece, si ha diritto a una prestazione una tantum pari a 337,41 euro. Le persone già assicurate stanno ricevendo una lettera dall’Inail con l’avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e l’importo da versare entro il prossimo 31 gennaio.

Per la prima iscrizione, invece, è necessario accedere ai Servizi online dell’Istituto tramite Spid, Cie o Cns, compilare la domanda di iscrizione e richiesta avviso e attendere la mail di conferma con l’avviso di pagamento PagoPA necessario per versare il premio. È possibile pagare online, sul sito dell’Inail, di Poste italiane o della propria banca, oppure recarsi presso gli uffici postali, in banca, allo sportello bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati, per pagamento in contanti o con carta. Se il reddito complessivo lordo non supera i 4.648,11

euro l’anno e si fa parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore ai 9.296,22 euro l’anno, il premio assicurativo è a carico dello Stato. In questo caso, per iscriversi o per rinnovare la polizza bisogna utilizzare il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”. Per qualsiasi informazione o richiesta chiarimenti su aspetti normativi e procedurali relativi all’assicurazione. è possibile recarsi presso la Sede Inail di Foggia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 oppure telefonando al numero 0881/812386.

Tutte le informazioni sono comunque disponibili all’indirizzo inail.it.