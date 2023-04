'Foggia Vola', la Camera di Commercio promuove “l’aeroporto comodo a servizio della sua gente”

“Scegli di partire dal Gino Lisa, l’aeroporto comodo a servizio della sua gente”. È l’invito rivolto dalla Camera di Commercio di Foggia nella home del portale foggia-vola.it, adesso online. “Scegliere di partire dal Gino Lisa di Foggia è scegliere la comodità di un aeroporto vicino a casa, dove puoi arrivare velocemente - si legge sul nuovo sito - In poco tempo potrai raggiungere le più belle città italiane evitando lunghe file ai check-in con un parcheggio vicino all’aeroporto”.

È un tassello della strategia dell’ente camerale che da questo mese ha avviato una campagna di promozione dello scalo foggiano, localizzata nei territori di Foggia, Benevento, Avellino, Campobasso, Potenza e Bat per l’outcoming, e negli aeroporti di destinazione – Milano, Torino, Verona e Catania – per l’incoming.

Il progetto finanziato dalla Camera di Commercio di Foggia intende coinvolgere tutti gli attori istituzionali della Capitanata e si propone, attraverso il portale foggia-vola.it, di essere connettore di servizi e di informazioni utili per i viaggiatori.

La campagna di comunicazione ‘Foggia Vola’, fortemente voluta dalla Giunta camerale, sarà veicolata sui social, sulle testate giornalistiche e attraverso l’affissione di manifesti 6x3. Sul portale saranno disponibili tutte le informazioni utili per chi utilizza l'aeroporto Gino Lisa. Il sito sarà, inoltre, a servizio delle istituzioni, delle associazioni di categoria e di tutti gli organismi che vorranno condividere i loro progetti di promozione del territorio.

Con un media mix così strutturato, la Camera di Commercio conta di raggiungere un’ampia fascia di potenziali utenti che potranno essere informati sui vantaggi e sulle potenzialità dell’aeroporto Gino Lisa, uno scalo strategico perché al servizio di un ampio territorio interregionale.

“È un progetto che ci vede tutti fianco a fianco per condividere azioni e strategie nel comune obiettivo di far conoscere il nostro territorio al di là dei confini provinciali - ha detto Damiano Gelsomino, presidente della Camera di Commercio di Foggia - e si pone l’obiettivo di contribuire all’aumento dei flussi dei viaggiatori da e per il nostro territorio. Con la crescita del traffico aeroportuale, sono evidenti i benefici che ricadono su tutti gli operatori del sistema economico foggiano, tra cui trasporti, commercio, turismo e cultura”.