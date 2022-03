"L'usura non è mai di moda". La Fondazione Buon Samaritano mette il papillon arancione: "Troppe vittime non denunciano"

Una campagna di informazione per mettere in guardia il cittadino che, in caso di difficoltà economica, tende ad affidarsi agli usurai, creando un circolo vizioso dal quale è quasi impossibile uscirne. La Fondazione Monti Uniti e Buon Samaritano, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Foggia e con il patrocinio della Comune di Foggia, lanciano la campagna "L'usura non è mai di moda", caratterizzata da un papillon arancione.

Nella Sala Rosa della Fondazione Monti Uniti, il presidente della Fondazione Buon Samaritano e il consigliere della Fondazione Monti Uniti spiegano come non finire nelle mani degli usurai e quanto è necessario l'aiuto economico che le due fondazioni possono dare per prevenire il "cancro" dell'usura.