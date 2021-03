L'agricoltura, la "scelta di vita" delle imprenditrici foggiane: "Apporto rivoluzionario". Mimose in omaggio alle clienti

Questa mattina all'interno del mercato coperto di Campagna Amica della Coldiretti in via della Repubblica a Foggia, le clienti che hanno fatto compere, sono state omaggiate dei tradizionali fiori con i quali l'8 marzo di ogni anno, in tutto il mondo, si celebra la festa internazionale della donna.

Oggi 6 marzo si festeggia la resilienza delle donne impegnate in agricoltura ai tempi del Coronavirus: "Il nostro apporto in questo campo è stato rivoluzionario", spiega una delle commercianti del mercato di Coldiretti: "Le donne in agricoltura sono tante, vengono da varie esperienza, molte sono laureate, non solo in agraria, questa non ha impedito a tante di fare una scelta di vita, l'attività agricola imprenditoriale non viene vista come un ripiego ma come una scelta di vita".