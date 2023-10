In arrivo 4,5 milioni per i Cammini religiosi: c'è anche la Capitanata

Nuova linfa per i cammini religiosi di Capitanata. Dal Ministero del Turismo, infatti, sono in arrivo quattro milioni e mezzo di euro per rimpinguare il Fondo per i cammini religiosi al fine di migliorare la fruibilità dei percorsi e di valorizzare gli immobili pubblici presenti lungo questi itinerari.

Nello specifico, la dotazione del Fondo è ripartita in 3,5 milioni di euro per l’anno 2023 e ulteriori 500mila euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e riguarda gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, interregionali o regionali, percorribili esclusivamente o principalmente a piedi o con mezzi riconducibili al turismo lento e sostenibile.

Oltre alla via Francigena, del Catalogo ufficiale dei cammmini religiosi fanno parte anche il ‘Cammino della Pace’ che da L’Aquila arriva a Monte Sant’Angelo (passando per Serracapriola, San Paolo di Civitate, Apricena e San Giovanni Rotondo), il cammino ‘Da qui passò Francesco’ che tocca la città dell’Arcangelo Michele, ‘La via della Fede di San Pio’ che attraversa 15 comuni distribuiti in tre regioni diverse (per la Capitanata ci sono San Marco La Catola, Serracapriola, Foggia e San Giovanni Rotondo) e ‘La via dei conventi di Padre Pio’ che tocca tutti i santuari visitati dal Frate quando era ancora in vita (San Marco La Catola, Serracapriola, San Giovanni Rotondo e Foggia).

I quattro milioni e mezzo di euro del Fondo per i cammini rappresentano un’ulteriore tappa di avvicinamento al Giubileo 2025 che si preannuncia come una importantissima vetrina internazionale che attirerà qualcosa come 30 milioni di pellegrini che arriveranno da ogni dove.

“Con questo intervento – ha dichiarato il ministro del Turismo Daniela Santanchè – intendiamo rafforzare la promozione turistica di quello che è un asset di grande importanza per lo sviluppo del turismo nella nostra Nazione. Gli itinerari di fede, infatti, favoriscono la sostenibilità del settore non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale. La Via Francigena, in particolare, risulta uno dei percorsi più gettonati sui portali web, con oltre 60mila ricerche nel mese di agosto 2023, registrando un aumento del 22% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo ci riconferma che stiamo parlando di una vera eccellenza su cui è assolutamente necessario investire in modo mirato per ottenere i migliori risultati possibili”.