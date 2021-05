Camerieri e cuochi introvabili in Puglia, "giovani non hanno voglia di lavorare". Gesmundo. "La verità è lavoro nero, grigio e sottosalario"

Alcuni operatori turistici della provincia di Foggia ma della Puglia intera lamentano la mancanza di personale. Si cercano cuochi e camerieri per la stagione estiva. Su questo punto il segretario regionale della Cgil Pino Gesmundo rimarca un altro aspetto, quello del lavoro nero, grigio e sottosalario, sottolineando come per ogni struttura vi sarebbero una media di 2,5 addetti, “un dato non credibile”. Gesmundo lancia l’appello: “Al tavolo per il turismo della Regione partiamo dalla buona occupazione”



“La retorica con cui, da Nord a Sud del paese e non da ultimo anche in Puglia, si accusano i giovani di non aver voglia di lavorare perché le imprese della filiera turistica non trovano personale, che addirittura tutto questo sarebbe addebitabile al Reddito di cittadinanza, è davvero insostenibile. La verità è che nel turismo prevalgono lavoro nero, grigio, sottosalario, così come in altri comparti. Ora basta, questo sfruttamento deve finire, altro che lamentele. Non è così che si può qualificare un settore fondamentale per l’economia e che dopo le sofferenze legate alle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria ha bisogno di rilanciarsi,

puntando sulla qualità dei servizi e quindi del lavoro”, spiega Gesmundo, che sottolinea come “si tratti di un settore che nella nostra regione in tutta la scorsa pianificazione dei fondi comunitari ha ricevuto oltre 75 milioni di euro di finanziamenti pubblici, mentre il triplo ne ha spesi la Regione per promozione, eventi culturali, tutela degli ambienti naturali”.



Emergerebbero alcune contraddizioni: “In una recente inchiesta sul turismo del portale Senza Filtro – notizie dentro il lavoro – afferma la segretaria generale della Filcams Puglia, Barbara Neglia – si parla di 52mila imprese della filiera turistica che occupano 135mila unità. Solo di posti letto sono censiti oltre 280mila, se poi sommiamo ristoranti e altri servizi, si comprende che la media di 2,5 occupati per struttura non è credibile e nasconde una fetta di sommerso enorme”.

Come certificato dal report dell’Ispettorato nazionale del lavoro fel 2020: “Sulle 892 attività di servizi alloggio e ristorazione, il 76 per cento è risultata non in regola, e su 1100 lavoratori interessati dai controlli, il 40 per cento era in nero”.



“Intendiamo rilanciare la campagna Ok Lavoro, pensata insieme al dipartimento Politiche Giovanili e alla Filcams, un bollino etico concesso alle imprese che auto dichiarano l’applicazione dei contratti e di tutte le norme di sicurezza e previdenziali – afferma Gesmundo -. Una sfida al sistema delle imprese del turismo, a quelle che operano nel rispetto delle regole e sono colpite da forme di dumping che spinge sulla compressione dei

diritti e salari”.

Un assurdo, aggiunge Neglia, “per un settore dove le professionalità sono elemento di soddisfazione fondamentale nella percezione del turista sulla qualità dei servizi e della vacanza. Non è con improvvisazione, turni massacranti ben oltre le ore da contratto, mancato rispetto dei riposi, non corretto inquadramento, che possiamo qualificare un settore che impatta per 6,5 miliardi sui consumi finali e sviluppa 9 miliardi di valore aggiunto, circa il 13,6% del totale”.



“Offrano retribuzioni e contratti regolari, gli imprenditori, perché forse la scarsa risposta alla loro domanda è legata alle condizioni di lavoro - conclude Gesmundo -. Altro che Reddito di cittadinanza, che per i minori di 25 anni interessa appena il 3 per cento nel Paese. Se le imprese hanno voglia di intervenire seriamente troveranno la Cgil pronta a sottoscrivere patti e accordi, per sostenere la programmazione in un settore strategico a

partire però dalla buona occupazione. Al tavolo che si insedia alla Regione

sul turismo potremmo cominciare proprio dalla buona occupazione”.