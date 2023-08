In arrivo tre milioni di euro per le piccole e medie imprese di Capitanata

Oltre un milione e trecentomila euro per le imprese di Capitanata. È quanto la Camera di Commercio di Foggia ha deciso di destinare all’erogazione di voucher a favore della digitalizzazione, della sostenibilità, dell’internazionalizzazione, della formazione e della promozione turistica per le piccole e medie imprese del territorio.

“La Camera di Commercio di Foggia – ha dichiarato il Presidente Damiano Gelsomino – è sempre più determinata a trovare risorse da destinare alle imprese del territorio. Un impegno che ha contraddistinto il lavoro di Giunta e Consiglio in questi anni e che ha prodotto notevoli risultati; infatti le politiche gestionali adottate hanno consentito di riversare sul territorio oltre tre milioni e mezzo di euro negli ultimi 3 anni. Un risultato impensabile, considerate le pesanti difficoltà di bilancio dell’Ente nel periodo successivo alla riforma del sistema camerale. Oggi la Camera di Commercio di Foggia è un Ente sano che può attuare importanti politiche di sviluppo e di sostentamento del sistema produttivo locale”.

Le linee di intervento sono quattro. La prima riguarda la transizione digitale ed ecologica. L’importo massimo del voucher è di ottomila euro e mira a sostenere le imprese nel potenziamento di azioni a favore della digitalizzazione e nell’avvio di percorsi finalizzati alla transizione energetica.

La seconda linea di intervento riguarda l’internazionalizzazione. Il progetto è volto a fornire alle imprese contributi (per un massimo di ottomila euro) per favorire l’avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, incrementando la consapevolezza e l’utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell’export.

Poi c’è la linea che interessa la qualificazione e al rilancio delle attività turistiche, coinvolgendo le imprese nelle iniziative di assistenza, concentrando l’attenzione su temi quali sostenibilità e transizione ecologica, digitalizzazione, accessibilità turistica dei territori. L’importo massimo del è anche in questo caso di ottomila euro.

L’ultima linea di intervento riguarda la formazione lavoro e ha lo scopo di facilitare la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro e di sviluppare e diffondere canali di istruzione e formazione professionalizzanti. Il progetto prevede due specifici bandi rispondenti ai due obiettivi strategici. Il primo riguarda il bando PCTO e la certificazione delle competenze (voucher massimo da tremila euro), il secondo quello ITS Academy che prevede l’assegnazione di borse di studio del valore di ottocento euro per incentivare l’iscrizione di studenti ai corsi organizzati dagli istituti tecnologici superiori con sede in provincia di Foggia.

I bandi e i termini di presentazione delle domande saranno pubblicati nel prossimo mese di settembre sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Foggia.