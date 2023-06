La Camera di Commercio compie 200 anni: "Fare impresa in Capitanata è difficile ma non impossibile"

Duecento anni della Camera di Commercio di Foggia. Il bicentenario è stato celebrato questa mattina. Transizione ecologica e digitale le sfide di oggi: "Siamo una delle Cciaa più virtuose perché mettiamo a disposizione delle imprese queste nuove tecnologie. Oggi fare impresa in Capitanata è difficile ma non impossibile"

Si è svolto questa mattina presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Foggia l’evento di apertura delle celebrazioni del Bicentenario dell’Ente camerale.

Duecento anni di storia, di scambi commerciali, di progressi economici. Istituita come Camera Consultiva di Commercio già nel 1820 dal governo borbonico e seconda dopo quella di Napoli, la Camera di Commercio di Foggia è sempre stata protagonista decisiva della storia e dello sviluppo imprenditoriale di Foggia e di tutta la Capitanata.

Centro nevralgico dell’economia locale, negli anni la Camera di Commercio di Foggia ha dato sostegno e supporto alle imprese di Capitanata, attivandosi costantemente nella realizzazione e nell’implementazione dei collegamenti stradali, marittimi e ferroviari, con interventi mirati a migliorare l’efficienza del sistema imprenditoriale.

Oltre all’intervento (in collegamento) del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, è stato presentato il libro 'La Camera di Commercio di Foggia, 200 anni di storia - 1820-2020' del giornalista e scrittore Carmine De Leo, assiduo ricercatore di storia delle istituzioni della Capitanata.

Non solo uno sguardo al passato, dunque, ma anche la necessità di guardare al futuro e alle sfide sempre più attuali con un focus sull’evoluzione delle Camere di Commercio, da parte del Presidente di Unioncamere, Andrea Prete.

Una giornata all’insegna delle eccellenze territoriali, con la premiazione di aziende e dipendenti che abbiano apportato significativi contributi allo sviluppo economico e sociale del territorio, nell’ambito del Premio Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico.

Per il Presidente della Cciaa di Foggia, Damiano Gelsomino "l'evento rappresenta un momento per festeggiare i risultati raggiunti e per rafforzare i legami che uniscono le nostre aziende. E’ una giornata dedicata alle imprese e a tutti coloro che delle imprese sono l’anima, gli imprenditori e i lavoratori. Non dobbiamo smettere, però, di guardare al futuro e alle prospettive di crescita di un territorio dalle grandi potenzialità. E, in questo senso, la Camera di Commercio di Foggia sarà sempre protagonista dello sviluppo economico di Capitanata".