Foggia fa squadra per rilanciare la Capitanata. La Regione mette su una cabina di regia per il contrasto alla pandemia

Nel giorno in cui Foggia recupera un timido sorriso per la classifica de 'Il Sole 24 Ore', cinque posizioni guadagnate in un anno e in Puglia unica provincia in crescita, su iniziativa congiunta di Franco Landella e Nicola Gatta, questa mattina è stato convocato un tavolo interlocutorio bipartisan con le massime autorità politiche della Capitanata per discutere un delicato ordine del giorno: immaginare finalmente un lavoro di squadra delle istituzioni di Governo per valorizzare e rilanciare Foggia.

"Questa provincia paga anni di ritardi e disattenzioni che hanno contribuito a segnare un territorio vastissimo e arretrato, con esigue infrastrutture strategiche, pochi collegamenti stradali, residuali investimenti a lungo termine, un tessuto civile inaridito e scoraggiato sempre più ostaggio della promessa criminale di un salato riscatto economico e sociale. Al di là delle autorevoli classifiche, occorre un nuovo lavoro di squadra per il bene del territorio foggiano: l’idea è quella di istituire un tavolo permanente di concertazione per coordinare le iniziative di rilancio di questa terra bellissima e sfortunata. L’obiettivo è costruire insieme un progetto di ampio respiro istituzionale e strategico, partendo magari dalla defiscalizzazione degli operatori economici, per attirare nuovi investitori e investimenti" si legge in una nota del Comune di Foggia.

Tantissimi i temi e le proposte progettuali già sul tavolo e l'impegno, per il mese di gennaio, a convocare un nuovo tavolo. "Con basi solide e un motivato gioco di squadra con tutti gli attori istituzionali, saremo in grado di migliorare la qualità della vita della nostra splendida Capitanata"

Hanno partecipato al tavolo anche il presidente della Provincia di Foggia, l'europarlamentare Mario Furore, gli onorevoli Michele Bordo, Rosa Menga, Giorgio Lovecchio e Francesca Troiano. I consiglieri regionali Giandiego, Rosa Barone, Giannicola De Leonardis e Sergio Clemente.

Sempre oggi, Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco hanno incontrato oggi in videoconferenza i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Puglia, Gesmundo, Castellucci e Busto, insieme ai direttori di dipartimento alla Sanità Montanaro, allo Sviluppo economico Laforgia, alle Risorse finanziarie Albanese, alla segreteria generale della presidenza Venneri e al capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi. “Abbiamo ribadito nel corso della riunione la comune volontà di dialogo e condivisione sui vari temi di interesse pubblicoper questo abbiamo deciso di attivare una cabina di regia con un cronoprogramma definito, in modo da procedere in maniera congiunta e sinergica nelle azioni di contrasto alla pandemia e di rafforzamento del tessuto sociale ed economico”.