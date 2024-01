Nuova fermata per il bus che collega gli aeroporti di Foggia e Bari: passerà anche da Cerignola

Dal primo febbraio prossimo la linea Foggia–Foggia Aeroporto–Bari Aeroporto operata da Cotrap-Metauro Bus si arricchirà di una nuova fermata a Cerignola in via Generale Dalla Chiesa-Scuola Agraria. La Sezione TPL e Intermodalità ha autorizzato, senza ulteriori costi per il bilancio regionale, l’attivazione di questa nuova fermata per due corse di andata e due di ritorno, potenziando così i collegamenti con i due aeroporti pugliesi e l’offerta del servizio TPL in città.

“La fermata, fortemente voluta dal Comune di Cerignola – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Anita Maurodinoia – sarà un ulteriore tassello della rete sempre più capillare di collegamenti del servizio TPL verso gli aeroporti di Foggia e Bari a uso dei pugliesi e dei turisti, fondamentale per la promozione e la crescita del territorio. Inoltre, essendo prossima alla SS16, potrà favorire l’uso combinato del servizio pubblico e dell’auto privata per chi arriva in città, aiutando a decongestionare il traffico nel centro urbano”.

“Questo è un servizio – ha commentato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture Raffaele Piemontese – che ci consente di centrare diversi obiettivi: favoriamo l’accessibilità agli aeroporti di Bari e di Foggia a una platea di utenti che vivono o lavorano in una delle aree pugliesi economicamente più dinamiche e diminuiamo l’inquinamento provocato dal traffico dei veicoli privati”.