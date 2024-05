Buono Servizio Minori, stanziati 25 milioni di euro per il nuovo avviso pubblico

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia l’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi socio educativi per minori tramite l’utilizzo del “Buono Servizio Minori” Annualità - 2024-2025. “Sostenere i cittadini più piccoli e più giovani nella loro crescita è uno degli obiettivi qualificanti che perseguiamo con questa misura. Questi fondi regionali rappresentano un sostegno concreto alle famiglie pugliesi per offrire ai loro figli strumenti e mezzi utili nel loro percorso di apprendimento, socializzazione e integrazione”, dichiara il presidente della Regione Puglia. Le risorse finanziarie attivate dalla Regione Puglia nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 21-27, Azione 8.13, ammontano a 25 milioni di euro, erogati in favore degli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi, che si avvalgono della piattaforma informatica.

“L’obiettivo dell’Avviso è sostenere la più ampia partecipazione dei minori ai servizi, favorendo la fruizione di opportunità di socializzazione, apprendimento e integrazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e contrastando così le povertà educative. Si aggiunge alle ulteriori misure poste in essere dal dipartimento Welfare ed aventi la medesima finalità, tra cui la dote educativa e di comunità, che mirano alla personalizzazione degli interventi e al rafforzamento delle comunità educanti”.

Lo dichiara la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia. Le risorse, da allocarsi secondo le finalizzazioni di spesa che ogni Ambito Territoriale/Consorzio definisce nei relativi progetti attuativi di competenza, garantiscono il finanziamento del periodo che va dal 1° settembre 2024 al 31 luglio 2025 dell’annualità operativa, entro i limiti delle risorse assegnate e in relazione alle condizioni definite nell’Avviso. Sono stati definiti, inoltre, i criteri di riparto delle risorse assegnate per l’annualità 2024/2025 tra gli Ambiti Territoriali sociali/Consorzi, alla luce dell’entità dei bisogni espressi dalle famiglie e dell’evoluzione dell’offerta sui territori. Per la presentazione della domanda di accesso al Buono servizio minori da parte del referente del Nucleo familiare, ovvero da suo delegato, è attivata una finestra temporale decorrente dalle ore 12 del 05 giugno 2024 fino alle ore 12 del 02 luglio 2024. La procedura di abbinamento minore-posto a Catalogo ha inizio dalle ore 12 del 05 giugno 2024 fino alle ore 12 del 05 luglio 2024.