Buoni spesa da spendere in alimentari e farmacie e contributi per spese funebri a San Marco in Lamis

La Giunta comunale di San Marco in Lamis, con la collaborazione della maggioranza che la sostiene, ha approvato una delibera di aiuto economico alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia.

Si tratta di una somma pari a 31 mila euro che verrà distribuita sotto forma di buoni spesa da utilizzare nei negozi di generi alimentari e nelle farmacie. Nel provvedimento è stato incluso anche un contributo per le spese funebri destinato alle famiglie bisognose che hanno perso dei cari a causa del Covid-19.

"Agli inizi della prossima settimana, attraverso l'ufficio servizi sociali che ringrazio per la fattiva collaborazione, uscirà il bando di partecipazione con la specificazione dei requisiti di ammissibilità. La somma indicata è frutto di una programmazione economica lungimirante di questa Amministrazione, in quanto residua da un fondo destinato al nostro comune dalla Regione Puglia durante la prima ondata della pandemia. Difatti, sin dallo scorso mese di giugno, dopo aver distribuito aiuti dello stesso tipo a circa 550 famiglie, Giunta e maggioranza avevano deciso di mettere da parte questa somma per assegnarla alle famiglie in difficoltà durante il periodo natalizio" spiega il sindaco Michele Merla. "Ancora una volta abbiamo cercato di venire incontro alle necessità di chi ha più bisogno, un aiuto importante per quelle famiglie che stanno affrontando con sacrificio e dignità questo periodo difficile".