A Foggia ripartono i buoni di solidarietà alimentari: ne beneficeranno circa 4500 famiglie

Il Comune di Foggia ripristina il servizio dei buoni di solidarietà alimentare. La prossima settimana indicherà le modalità per richiederli. La misura era stata attivata a marzo scorso, nella prima ondata del Covid, e implementata nel mese di maggio, allargando la platea dei beneficiari, per fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia.

Questa mattina si è riunita la conferenza dei capigruppo consiliari di maggioranza e opposizione a Palazzo di Città che ha contribuito a definire l'erogazione del servizio finanziato dal governo nazionale, e in particolare dal Dipartimento di Protezione Civile, con 1.142.277,50 euro destinati all'assistenza sociale. La prima distribuzione dei buoni coprirà due settimane.

I nuclei familiari che ne hanno già beneficiato non dovranno presentare di nuovo la domanda, ma saranno contattati direttamente dal Servizio Politiche Sociali, previa verifica dei requisiti.

In ogni caso, l’erogazione delle misure sarà possibile non appena il Servizio Politiche Sociali avrà verificato la sussistenza dei requisiti dei singoli nuclei familiari, probabilmente prima dell’inizio delle festività natalizie.

Il Comune stima una platea di circa 4500 famiglie beneficiarie.

Potranno accedere ai buoni di solidarietà alimentare i cittadini che hanno perso il lavoro e non ricevono alcun tipo di supporto per la disoccupazione; coloro che hanno un reddito mensile netto non superiore a 515 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone, a 650 euro per i nuclei composti da 3 persone e a 740 euro da 4 a più persone.

Sarà corrisposto un importo giornaliero di 5 euro per ogni componente adulto del nucleo familiare, elevato a 7 euro, per minori e portatori di handicap.