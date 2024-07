Sindacalisti da tutta Italia nelle campagne del Foggiano: tornano in campo le Brigate del lavoro

I militanti della Flai Cgil tornano in campo per dieci giorni di sindacato di strada nel Foggiano. Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa delle Brigate del lavoro.

Dal 15 al 26 luglio, attivisti della Flai da tutta Italia, assieme a delegati e militanti del sindacato foggiano, gireranno per l’esteso agro della Capitanata, intercettando i braccianti.

‘Diritti in campo’ punta a entrare in contatto con più lavoratori possibili per distribuire materiali informativi e di supporto, dai cappellini ai volantini che indicano le sedi Cgil più vicine.

Come è noto, la provincia di Foggia, in questo periodo - caratterizzato soprattutto dalla raccolta del pomodoro - diventa meta di migliaia di operai agricoli migranti che si sommano agli stanziali, determinando spesso condizioni di accoglienza e intermediazione di manodopera non legali e rispettose della dignità delle persone.

Un’iniziativa nel solco della battaglia al caporalato e allo sfruttamento ribadita dalla Cgil e dalla Flai con le manifestazioni di Latina dopo la morte del bracciante indiano Sitnam Singh.

Il fitto programma di iniziative, le mappe del sindacato di strada e gli obiettivi delle Brigate del lavoro saranno presentati lunedì 15 luglio, a partire dalle ore 10, presso l’auditorium della Camera del Lavoro di Foggia, in via della Repubblica 68.

Parteciperanno la segretaria nazionale della Flai Cgil, Silvia Guaraldi; il segretario generale della Flai Cgil Puglia, Antonio Gagliardi, il segretario generale della Cgil Foggia, Gianni Palma; il segretario generale della Flai Cgil Foggia, Giovanni Tarantella.