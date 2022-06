Nasce Bosco Elda. Sapori, suoni e una piccola oasi naturale a pochi passi dalla città

Dopo le Cantine e l’Hotel, il marchio Elda ha dato vita a un luogo che combina buona cucina, musica e tanta natura, e accoglierà i suoi ospiti ai margini di un piccolo bosco di eucalipti e macchia mediterranea.

Questo è Bosco Elda, un luogo dove fare esperienze ispirate ed esaltate dal contatto con la natura.

Ciò che più caratterizza Bosco Elda è la vocazione ambientale, poiché la tenuta è il risultato del recupero di un’antica masseria della metà del secolo scorso.

La ristrutturazione è iniziata ben 15 anni fa, proprio piantando circa 30 ettari di bosco, ed è espressione della filosofia green di Marcello Salvatori e della sua Sistemi Energetici, che ha dichiarato:

“Quegli eucalipti e la macchia mediterranea oggi sono un’oasi verde nel cuore del tavoliere destinata a fare da sfondo a cene, aperitivi e piccoli concerti, ma soprattutto a dare vita ad una vera e propria oasi naturalistica”

Infatti, sul brand di Bosco Elda si posa una farfalla, il cui significato è esprimere la forte vocazione naturalistica del luogo: dalla cucina, alle passeggiate nella vegetazione, a un vero 'percorso delle farfalle', che nascerà molto presto nel giardino della masseria. Fino ad arrivare alla musica, per la quale la pineta e il giardino alberato saranno teatro naturale di stagioni musicali di grande interesse.

Non è tutto, perché da Bosco Elda si potranno assaporare le prelibatezze preparate con amore dalla chef Letizia Consalvo, che farà delle cucine e del grande forno a legna un luogo di ricerca di gusti e profumi innovativi, a partire da prodotti bio e a KM0.

La chef ha già esperienza nella valorizzazione creativa delle eccellenze della tradizione, e con Bosco Elda potrà lavorare materie prime da agricoltura biologica provenienti dell’azienda agricola circostante.

Infatti, tutti i prodotti alimentari, i vini di Elda Cantine, il pane, l’olio, la frutta, le farine e tutta la verdura arrivano dai circa 100 ettari di terre.

Bosco Elda dispone anche di sette camere dove gli ospiti potranno soggiornare, ognuna a tema naturalistico. La formula bed and breakfast permetterà ai visitatori di godere al massimo del relax, dell’atmosfera e delle attività di Bosco Elda.

A fare da sfondo a tutto ciò vi è il bosco che verrà valorizzato grazie a un’altra preziosa collaborazione, attivata con il Centro Studi Naturalistico di Foggia, associazione di grande esperienza nella rinaturalizzazione di aree a forte vocazione ambientale.

Insieme, infatti, realizzeranno diverse iniziative come l’introduzione di nuove specie e la creazione di percorsi botanici per permettere alla natura di riprendersi i suoi spazi, e agli ospiti di viverla a 360° e in tutto il suo splendore.

Sarà realizzato uno stagno per attirare uccelli lacustri, saranno usate tecniche per il ripopolamento naturalistico, verranno attratti al luogo uccelli di grande fascino come le cicogne, saranno realizzati camminamenti all’interno del bosco, con aree di sosta attrezzate per piccoli gruppi.

La convivenza tra uomo e quello che la terra ha da offrire è una chiara impronta del gruppo Sistemi Energetici e di Marcello Salvatori, il cui progetto vuole restituire un’idea di natura vissuta davvero in modo consapevole e a tutto tondo attraverso un sistema che tende al consumo 0 di energia e che è quasi completamente alimentato da fonti rinnovabili, un importante impianto fotovoltaico, sistemi di accumulo, tecniche di riscaldamento ecosostenibili e ad alta efficienza energetica.

Bosco Elda vi aspetta dalla sera dell’11 giugno in località Posta della Valle, di fronte alla base militare di Amendola, con i suoi sapori e suoni nella natura.

https://www.facebook.com/Bosco-Elda-111487044912363/

https://www.boscoelda.com/

Per informazioni contattare: info@boscoelda; +39.320.8146671