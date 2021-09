L'ex discarica comunale di San Severo verrà bonificata: dalla Regione arrivano 12 milioni di euro, ne servono altri 7

12 miliioni di euro dalla Regione Puglia al Comune di San Severo, per l’operazione denominata 'Interventi di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale in località Pezza Imperiale', pimo stralcio.

Questo il commento del sindaco Francesco Miglio: “Un obiettivo a cui si lavorava da tempo effettuare la bonifica dell’ex discarica comunale in contrada “Pezza Imperiale”. Il Comune di San Severo aveva candidato a finanziamento un progetto di 19 milioni di euro per le attività di bonifica del sito. Ieri ci è giunta la comunicazione ufficiale di Regione Puglia: è stato finanziato il primo lotto per 12 milioni di euro e siamo certi che presto ci sarà anche il finanziamento degli ulteriori 7 milioni di euro. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Regione Puglia che ha valutato positivamente il progetto di fattibilità presentato dal Comune di San Severo e la soddisfazione per l’azione dell’Amministrazione Comunale in sinergia con la struttura amministrativa”.