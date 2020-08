Al via i lavori per la bonifica della ex discarica di Giardinetto: 300mila tonnellate di rifiuti smaltiti in sette fasi

Con un finanziamento di 29 milioni di euro da parte della Regione Puglia, sta per partire il progetto di bonifica dell'area dove un tempo sorgeva la discarica di Giardinetto, ormai in disuso e abbandonata da anni. 300mila tonnellate di rifiuti, stoccati e lasciati ad inquinare la zona circostante. Un'area da bonificare pari a 6 mila metri quadrati, dai rifiuti, più la copertura della struttura interamente costituita da amianto.

Il progettista, Sergio Vernocchi di Arcadis, che si occuperà della realizzazione della bonifica, spiega che il lavoro verrà svolto in 7 fasi, tra cui la rimozione dei rifiuti fuori terra, dei rifiuti interrati e dell'amianto presente. Grande soddisfazione sia per il sindaco Leonardo Cavalieri che per l'assessore regionale Raffaele Piemontese perché, in poco tempo si è riuscito a mettere in pratica quello che è gli anni precedenti non era stato possibile fare, infatti la ex discarica inquinava tutta l'area circostante utilizzata, in gran parte, per coltivazioni di ortaggi. Si sta già pensando, appena completata la bonifica, di far partire l'iter per acquisire il terreno a favore del Comune di Troia e realizzare un centro di ippoterapia per disabili.