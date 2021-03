"Piena operatività di volo in estate": L'abito nuovo del Gino Lisa che farà decollare a Capitanata: "Imbarchiamoci ora"

'Boarding Now', non è solo uno slogan del comitato 'Vola Gino Lisa', impegnato da anni nel promuovere il rilancio dell'aeroporto di Foggia, ma anche la filosofia di un progetto che punta a una visione unitaria di tutta la comunità, lungo ed ambizioso che a quanto pare non si esaurirà con il completamento dei lavori di allungamento della pista e di adeguamento delle indispensabili strutture di terra, ma proseguirà. "Un progetto con fasi e passaggi delicati, oltre che impegnativi, articolato con iniziative mirate alla sensibilizzazione dei cittadini, al coinvolgimento degli imprenditori e dell’intera economia e, non ultimo, alla responsabilizzazione delle Istituzioni" dichiara il presidente Sergio Venturino

"Per l’estate, secondo i programmi di Aeroporti di Puglia, il Gino Lisa sarà consegnato nella piena operatività di volo. Aeroporti di Puglia e la Regione Puglia si sono impegnati, negli ultimi anni, a chiudere un percorso lungo e difficile che ora darà spazio e soddisfazione con un solo fine: un nuovo strumento di sviluppo per la Capitanata e per l’ampio territorio limitrofo. Una vasta area che storicamente condivide cultura, tradizioni, aspetti sociali, interessi di sviluppo, strutture e infrastrutture, in particolare nella mobilità, e che sempre ha rappresentato un unicum omogeneo" prosegue Venturino.

E ancora, "Il Gino Lisa è ormai pronto con un abito nuovo. Imbarchiamoci e soprattutto facciamo volare il nostro settore economico più diffuso e importante: il turismo. Siamo pronti per una nuova sfida".

Il comitato chiama tutte le categorie che rappresentano l’economia turistica della Capitanata, della confinante provincia Bat, della Campania con la sua Irpinia, della Basilicata, del Molise e non solo. "Mai come ora l’intera filiera del turismo deve sentire suo il nuovo aeroporto “Gino Lisa” per cogliere le opportunità di ripresa e sviluppo economico che lo stesso potrà sollecitare".

L’evento organizzato in webinar, con appuntamento a sabato 17 aprile ore 9.30, è l’iniziativa del 'Vola Gino Lisa' finalizzata a favorire il coinvolgimento delle imprese dell’ampio territorio e interessate al mondo del turismo.

L’obiettivo è attivare e dare vita ad un network di forte coesione tra tutti gli attori coinvolti nel rilancio di un’area vasta che identifica, come elemento chiave della ripresa, il potenziamento della mobilità.

Alla videoconferenza parteciperanno esperti e operatori internazionali, nazionali e locali del turismo, associazioni di categoria, compagnie aeree e Istituzioni. Un consesso per riflettere sullo scenario economico e sociale del turismo.

Quali nuovi scenari consentiranno agli imprenditori di investire sul nostro territorio? Quali progetti futuri potranno delinearsi grazie alla spinta propulsiva del potenziamento della mobilità? Questi sono alcuni dei quesiti su cui gli operatori di settore e gli imprenditori coinvolti saranno invitati a offrire suggerimenti e contributi.