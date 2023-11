Blocco per gli acquisti nella 'Farmacia' del Policlinico di Foggia: "Situazione drammatica"

Dal 1° dicembre, il servizio di ‘Farmacia’ del Policlinico di Foggia non accetterà più ordini di acquisto dei beni di consumo.

Lo denuncia il sindacato Coas – Fassid, che riporta le problematiche pervenute da diversi dirigenti medici e sanitari. Una situazione “drammatica”, come viene definita, quella che i medici “quotidianamente devono affrontare, da un mese a questa parte, nel momento in cui si deve procedere ad ordinare farmaci, reagenti di laboratorio e altri prodotti di consumo necessari al normale svolgimento del lavoro nei reparti e nei servizi del Policlinico”, si legge nella nota firmata dal segretario aziendale Francesco Troia.

“Infatti la Amministrazione frappone ostacoli burocratici nella procedura di acquisto di tali beni, comportando estenuanti ‘trattative’ per far autorizzare tali acquisti che, come chiunque può capire, servono alle cure dei pazienti e alla diagnostica strumentale in favore degli stessi. Nello stigmatizzare il comportamento dell’Azienda Policlinico ‘Riuniti’ che, in tale maniera, pretende di ridurre le spese di gestione del nosocomio, avvertiamo pubblicamente chi di competenza che così si mette a rischio la corretta gestione degli utenti del Policlinico stesso, con referti di laboratorio monchi di test che, pur richiesti dai reparti, non possono essere eseguiti per mancanza dei reagenti.

“Riteniamo che non è così che si combattono gli sprechi, pur presenti, non è con un atteggiamento da semplici ragionieri che si può gestire la sanità pubblica”, conclude.

Per il Riuniti, il 2023 è stato un anno all'insegna del contenimento della spesa, atteso che alla voce 'Risultato dell'esercizio' è riportato il segno meno, di 49.775.000 milioni di euro, dato dalla differenza tra il ‘Valore della produzione' di 293.679.000 e il 'Costo della produzione' di 331.971.000, più le imposte sul reddito di esercizio di circa 11,5 milioni. Prevista una perdita di esercizio anche per il 2024 di 59.723.000 e di 60.849.000 nel 2025 (continua a leggere).