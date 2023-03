Regione in piano di rientro, bloccate le assunzioni di Sanitaservice

“In pratica stanno addossando, alle società in house, tutte le colpe di un malgoverno della Sanità pugliese ritenendo, secondo loro, che le società in house siano un carrozzone da eliminare per gli sprechi e per la poca trasparenza nel suo operato. È evidente che si ha poca memoria se si è dimenticata la storia del perché sono nate le società in house e dei benefici che le stesse hanno portato sia ai lavoratori che agli stessi servizi di cui ne beneficiano i cittadini Pugliesi”. Così l'Unione Sindacale di Base commenta la decisione della Regione Puglia di bloccare le assunzioni in Sanitaservice, comunicata alla società in house delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, attraverso una nota a firma del Dipartimento di promozione della Salute Vito Montanaro e dell'assessore regionale alla Sanità Rocco Palese. La decisione è stata adottata in quanto - si legge nella nota - la Regione Puglia è sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario "e deve, per tale motivo, attenersi alle indicazioni vincolanti del Piano rimuovendo i provvedimenti e non adottandone di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano".

Pertanto, non si può procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo alle loro dipendenze eccezion fatta per il personale già coinvolto nel processo - attualmente in corso - di internalizzazione del Servizio di emergenza urgenza 118 e sino al suo completamento. "Rimaniamo perplessi - tuona il sindacato - del perché mai la Regione Puglia non metta in campo tutta la sua forza in vista della prossima sentenza della Corte di Cassazione che dovrà decidere (dopo due alterne sentenze di I grado e Appello) sul pagamento, o meno, dell'iva dovuta dalle società in house. Sentenza che, se favorevole darebbe l'opportunità alle varie direzioni generali di recuperare centinaia di milioni di euro".

Secondo l'Unione sindacale di base il blocco delle assunzioni ha "il sapore di una rivalsa" da parte di chi si opporrebbe alle società in house: "Soprattutto se si pensa che tutte le Sanitaservice sono in sofferenza per carenza di personale. Il che significa che i servizi non possono essere svolti in maniera idonea se non sovraccaricando, sino all'inverosimile, il lavoro dei dipendenti di questa società".

A tal proposito, si fa riferimento al servizio Cup di Sanitaservice, a corto di personale, dove è stata imposta la mobilità al fine di garantire il servizio. Carenza di personale che è presente anche in altri servizi, come quello di ausiliariato e pulizie che a Foggia, secondo Usb, necessiterebbe di oltre 50 assunzioni: "Abbiamo chiesto un incontro immediato sia al Dipartimento Salute che all'assessore alla Sanità, affinché questo provvedimento venga ritirato e, soprattutto, non sia un primo tentativo, nemmeno tanto celato, per lo smantellamento delle Sanitaservice e un ritorno a un passato indecente".