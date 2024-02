I comuni del Gargano protagonisti alla Bit

Peschici, San Giovanni Rotondo e Cagnano Varano saranno tra i comuni pugliesi protagonisti alla Bit di Milano, in programma all'Allianz Mico dal 4 al 6 febbraio prossimi.

Al Milano Convention Centre di Piazzale Carlo Magno, nel padiglione Puglia, il comune di Peschici sarà rappresentato dal sindaco Luigi D'arenzo, dalle assessore Angela Ricci (pubblicità e comunicazione), Annarita Delli Muti (turismo) e dal consigliere Francesco D'arenzo (delegato agli eventi-spettacoli), che saranno relatori in una conferenza stampa prevista lunedì 5 febbraio alle 13. Se si parla di turismo internazionale, non si può non partecipare alla Bit di Milano e Peschici non poteva mancare, grazie anche all'apporto della Regione Puglia e di Pugliapromozione.

Peschici è uno dei borghi più caratteristici del promontorio del Gargano. È tra le più note località balneari d'Italia, ma vuole fuggire dallo stereotipo del turismo 'pinne, fucile ed occhiali'. Per questo motivo l'amministrazione comunale sta attuando una politica di destagionalizzazione dei flussi turistici, anche perché il territorio si presta a molteplici tipologie di vacanzieri: è terra fertile per il turismo enogastronomico, religioso, per il trekking e per sport oramai in grande espansione come l'orienteering. Un borgo che cresce anche grazie ad un'evoluzione social, che si affianca e si allea ad una concezione più classica ma sempre efficace di turismo. Con manifestazioni come Peschijazz (a settembre) e Il Borgo del Natale nella 'Perla del Natale' (tra dicembre e gennaio), ma non solo, Peschici diventa regina del turismo destagionalizzato e attrae migliaia di visitatori ogni anno. Nel 2024 le innovazioni saranno tantissime, grande spazio sarà dedicato alla comunicazione, alla transizione ecologica e all'enogastronomia, ma non solo: tutti i dettagli nella presentazione ufficiale a Milano.

Il 6 febbraio, a partire dalle 10.50, una delegazione guidata dal sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo presenterà il borgo agli operatori turistici italiani e stranieri nel corso di una conferenza stampa. l ‘focus’ della presentazione sarà dedicato al Cavù Festival Gargano, la manifestazione che ad agosto 2023 ha celebrato la sua settima edizione. “Il Cavù Festival - spiega Michele di Pumpo - racchiude in sé ed esprime in modo davvero magico e spettacolare tutti gli elementi del patrimonio storico, architettonico, culturale, artigianale ed enogastronomico di Cagnano Varano. È una grande festa alla quale contribuiscono non solo il Comune e la Pro Loco, ma anche tutte le realtà più vive del tessuto culturale, associativo ed economico del paese. Alla Bit presenteremo Cagnano Varano, con i suoi paesaggi urbani e naturalistici mozzafiato, come lo scenario unico che si schiude agli occhi davanti al Lago di Varano, il maggiore lago costiero italiano, il più grande dell’Italia Meridionale”.

D’estate, il Cavù Festival è uno degli eventi che si tengono nella stagione in cui sono tanti gli appuntamenti che accolgono i turisti a Cagnano Varano. In 7 anni, è riuscito a diventare un evento capace di richiamare visitatori da tutto il Gargano e da ogni parte d’Italia. Il Festival nasce nel 2017 dal desiderio dei giovani della Pro loco di impegnarsi nella realizzazione di un evento che potesse valorizzare il 'Cavuto', la parte più antica del centro storico di Cagnano. Un festival esperienziale in cui vicoli e piazzette diventano palcoscenico di numerose attività che intrecciano arte, musica, gastronomia e tradizione.

Il percorso gastronomico è caratterizzato da prodotti tipici cucinati e raccontati dai produttori locali. Il percorso è anche sensoriale: le piccole stradine illuminate si trasformano in tanti piccoli palcoscenici con band locali, artisti di strada, installazioni, visual art, mostre, teatro, laboratori. Il Festival prende il nome dal Caùt, che costituiva l’intero nucleo abitativo di Cagnano fino al 1600. In questo luogo, anima e cuore del centro storico, sono presenti due piazze: Largo Purgatorio, dove sorge il Palazzo Baronale, e Largo Chiesa, dominato dalla Chiesa Matrice. Protetto dalle mura medievali, era caratterizzato da 5 accessi, uno dei quali, l’Arco di San Michele, è ancora visibile. La denominazione Caùt, da cui origina il nome di Cavù Festival, deriva dalla conformazione delle case che sembravano buchi scavati nella roccia. “Noi siamo parte dell’entroterra garganico - aggiunge Di Pumpo - un’area unica e spettacolare dal punto di vista naturalistico, perché nel nostro caso mette insieme lago, mare e montagna. Stiamo lavorando molto sul turismo, perché è un settore in crescita, crea possibilità di lavoro per i nostri giovani e integra e valorizza anche artigianato, commercio, servizi e agroalimentare”.

Alle 12.15 il padiglione 3 dello stand della Regione Puglia ospiterà la conferenza stampa di presentazione del nuovo piano di promozione turistica del comune di San Giovanni Rotondo. Valloni, trekking, mountain bike, enogastronomia e fede sono solo alcune suggestioni dell’experience promossa in un video che sarà proiettato in apertura. Durante la conferenza stampa, sarà illustrato il nuovo piano di promozione turistica in vista del Giubileo 2025. Interverranno Michele Crisetti, Sindaco di San Giovanni Rotondo; Michelantonio Fania, Consigliere comunale delegato al Turismo; Aldo Patruno, Direttore Generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia; Grazia Di Bari, Consigliera regionale con delega alla Cultura; Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia; Ester Fracasso, Project Manager Pugliaidea. Il progetto ‘San Giovanni Rotondo – Accogliente per Vocazione’, fortemente voluto dal sindaco Michele Crisetti, anche e soprattutto in previsione del Giubileo 2025, proietta la città in una visione più ampia e lungimirante, basata sulla valorizzazione di tutti gli attrattori del territorio: natura, storia, tradizioni, cultura, identità, insieme al sacro, naturalmente.

L’obiettivo è costruire un nuovo modello di turismo per la Città di San Giovanni Rotondo, un'offerta nuova e diversificata, ma coerente con l'identità del luogo, dove il viaggio devozionale, oltre ad essere ricerca di silenzio e preghiera, può trasformarsi in una originale esperienza emotiva e culturale. La Città di San Giovanni Rotondo, inoltre, sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo, dal 4 al 6 febbraio, con un proprio spazio espositivo. Promuoverà l’offerta turistica religiosa, naturalistica, enogastronomica e wellness presso lo stand B76, all’interno del Padiglione 3. Lo stand è stato acquisito dall’Amministrazione Comunale anche per accogliere gli operatori turistici di San Giovanni Rotondo, che avranno l’opportunità di incontrare i buyer nazionali e internazionali. “La partecipazione alla BIT ha l’obiettivo di far conoscere la città di San Pio in modo completo, coinvolgente e attrattivo, presentandola in tutta la sua bellezza – afferma il Sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti –. L’Amministrazione comunale si ripropone di valorizzare l’immagine della città grazie alle numerose opportunità di visibilità e networking, e la Borsa Internazionale del Turismo rappresenta indubbiamente uno dei più importanti eventi nel panorama turistico dove potremo promuovere in maniera diretta l’attività di accoglienza turistica”.

Il logo del nuovo brand turistico San Giovanni Rotondo Accogliente per Vocazione richiama gli elementi distintivi della città e del territorio circostante: montagne, sentieri, natura e torri sono stilizzati in un pittogramma. L’operazione di place branding si inserisce in un piano di marketing strategico firmato dalla società Pugliaidea. “Il lavoro di pianificazione turistica punta ad ampliare il target e a massimizzare l’offerta – spiega la Project Manager Ester Fracasso –. San Giovanni Rotondo, destinazione simbolo del turismo religioso, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, si propone oggi come meta di turismo lento, green, turismo culturale, enogastronomico e turismo del benessere. Alla BIT di Milano, in una veste nuova, si presenta al mondo”.