Gelsomino lascia la Camera di Commercio in lacrime, ma senza rimpianti: "Sia luogo di condivisione, non di litigi"

“La Camera di Commercio deve essere un luogo di condivisione e non di scontro. Dobbiamo trovare una sintesi qui dentro, non litigare, trovare soluzioni e non portare problemi, perché qui si discute della pelle di 83mila aziende della provincia di Foggia”. È il testamento spirituale di Damiano Gelsomino, presidente ai saluti, dopo le lacerazioni degli ultimi mesi.

A settembre la Giunta camerale si è dimezzata con le dimissioni di Alessia Di Franza, Nicola Biscotti e Filippo Schiavone. Tra la componente agricola e quella dei commercianti si sono registrate fibrillazioni.

Il presidente uscente ascrive i contrasti esclusivamente al rinnovo camerale. Sarebbero scattati solo sei mesi prima, a suo dire. “C’è sempre stata condivisione, tutte le delibere fino ad allora erano state approvate all’unanimità”, fa sapere.

Nel suo discorso di commiato affidato alla stampa, però, Gelsomino indugia sulle tensioni che non sono mancate durante il percorso, “molte delle quali fisiologiche, altre un po’ meno”. Tuttavia, considera “i fermenti delle varie compagini associative che sono il cuore dell'ente un valore aggiunto per l'istituzione camerale”. E se il rispetto è per lui un principio cardine, chiede scusa se a volte “le dinamiche conflittuali” lo hanno spinto oltre misura.

Oggi si dice sereno e fiero e non ha nulla da rimproverarsi. Stuzzicato, non risparmia, però, qualche stoccatina: “Ritengo che a rappresentare gli organi istituzionali debbano essere imprenditori veri, che abbiano l’esperienza e le aziende”.

I conti in ordine

Lascia un ente in salute: “La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia è un ente sano, direi virtuoso per i risultati di gestione ottenuti”.

Il bilancio consuntivo 2023 segna un avanzo di esercizio di 1 milione 158mila euro.

Considera gratificante l’esperienza che sta per archiviare definitivamente. “Questa è la casa del progresso per il riscatto della Capitanata. La sua storia centenaria è lì a testimoniarne il suo ruolo fondamentale. Bisogna saperla amare con un pizzico di umiltà”. Si commuove pronunciando le ultime frasi del suo discorso.

Sono stati anni difficili, non ne fa mistero, attraversati anche dalla pandemia.

La vendita della sede e il ritorno in via Dante

Ai posteri l’ardua sentenza sulla vendita della sede nella Cittadella dell’Economia, che finora non si è concretizzata.

“Se fosse stata una mia decisione, io una Camera di Commercio così grande non l’avrei mai fatta – ha detto fuori dai denti il presidente uscente - Nessuno comprerebbe un appartamento per fittare i due terzi facendo un debito in banca. Erano tempi diversi, non voglio criticare chi lo ha fatto, ma oggi ci sono altre esigenze”.

Secondo i suo calcoli, se l’Asl comprasse la sede dismettendo i fitti passivi ne trarrebbe beneficio, e la Camera di Commercio potrebbe tornare nella vecchia sede di via Dante, di sua proprietà, per la verità anche quella “sovradimensionata”, tant’è che quattro piani, eventualmente, potrebbe cederli.

L’ultima stima per la ristrutturazione dell’intero immobile ammonta a 4 milioni di euro, ne basterebbero la metà per ristrutturare solo quelli che servono all’ente.

A decidere saranno la prossima Giunta e il Consiglio.

I numeri della Camera di Commercio

Al 31 dicembre 2023 le imprese registrate nella provincia di Foggia sono 83.242, il 22% sono imprese femminili, con un’incidenza che posiziona la Capitanata al 15esimo posto in Italia.

Negli ultimi 5 anni le imprese totali registrate restano pressoché invariate, nonostante la pandemia.

“Dal 2018 al 2023 abbiamo gestito oltre 50 milioni di euro, restituendo al territorio il 37,36% del diritto annuale, attraverso interventi economici. Più di 11 milioni di euro in 5 anni – ha affermato Gelsomino - Soltanto nel 2023 la Camera di Commercio di Foggia ha riversato sul territorio ben 2 milioni 737 mila euro tra bandi, voucher, contributi diretti alle imprese e progetti sviluppati con il sistema camerale o con le associazioni di categoria”.

Soddisfazione per i tempi di lavorazione delle pratiche del Registro imprese che, nella maggior parte dei casi, vengono gestite mediamente entro cinque giorni, mediamente persino in due.

Le elezioni del nuovo presidente e della Giunta saranno celebrate nella prima decade di giugno. A votare sono i 25 componenti del Consiglio nominati con decreto firmato il 24 maggio scorso dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Ratificheranno una sintesi già nell’aria da tempo: alla guida della Camera di Commercio di Foggia arriverà l’imprenditore Pino Di Carlo.