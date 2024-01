Oltre 71mila imprese, è la Capitanata che non molla e produce: incremento significativo delle società di capitali

Sono stati resi noti i dati 'Movimprese' sull’andamento della demografia delle imprese nel 2023, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio. Il 2023, ancora sotto l’effetto dello shock inflazionistico, delle tensioni geopolitiche e dei cambiamenti tecnologici, ha comunque registrato un trend positivo per le imprese italiane (+0.7%). La crescita riguarda tre macro-settori: costruzioni, turismo e servizi.

Per la Capitanata, in merito alla natura giuridica delle imprese, si registra una crescita delle società di capitali (tasso di crescita di +4,75%) maggiore rispetto alla media regionale (tasso di crescita di +3,93%) e di quella nazionale (tasso di crescita di +3,12%).

Su 16.589 società di capitali, ci sono state 1.101 nuove iscrizioni a fronte di 342 chiusure, per un saldo pari a 759. Invece, su 4.938 società di persone, 105 sono di nuova apertura. Hanno chiuso 211. Negativo, -106, il saldo. In provincia di Foggia ci sono 45.393 ditte individuali: nel 2023 ne sono state avviate 2.212, hanno chiuso però 2.412: saldo di meno duecento. Nel capitolo altre forme ci sono 4.137 imprese: 66 di nuova apertura e 97 chiuse nell'anno appena trascorso, per un saldo di meno trentuno. Ad ogni buon conto il 2023 ha chiuso positivamente, con un saldo imprese di +422. In Capitanata ne sono in tutto 71.057.

Relativamente alle imprese individuali, così come per le società di persone e le altre forme giuridiche, si registra invece un calo, in analogia a quanto emerso a livello regionale e nazionale, dove la lettura dei dati conferma il rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale e una flessione delle altre forme organizzative d’impresa.

Nonostante il dato negativo riferito alla crescita di alcune tipologie d’impresa, il tasso di crescita totale per la provincia di Foggia si attesta a +0,59%, con un saldo positivo di 422 nuove iscrizioni.

Per quanto riguarda la dinamica di iscrizioni e cancellazioni, il saldo per la provincia di Foggia è positivo per le società di capitali (759), mentre emerge un saldo negativo per le imprese individuali, le società di persone e le altre forme giuridiche d’impresa, in linea con l’andamento regionale e nazionale.

La provincia di Foggia registra un incremento per le costruzioni (+2.37%) e per i servizi (+3.14%). Maggiore dinamicità si registra nei centri più grandi come Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo) mentre segni di sofferenza si registrano a Lucera, Monte Sant’Angelo e nei piccoli comuni dei Monti Dauni.

Per il Presidente Gelsomino “il sistema imprenditoriale della provincia di Foggia soffre della crescita inflazionistica del 2023, così come verificatosi in tutto il territorio nazionale. A farne le spese sono state soprattutto le imprese agricole, dell’industria e del commercio. Comunque, il significativo incremento delle società di capitali denota la tendenza a un consolidamento del tessuto produttivo”.