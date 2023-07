Gino Lisa, il vice ministro rilancia: “Non mi accontenterò di qualificarlo come aeroporto marginale”

“Il Gino Lisa oggi è visto come un’infrastruttura finalizzata a garantire un sistema di Protezione civile con aerotrasporto su tutto il Meridione: è un’idea che ci piace, ci seduce, ha delle suggestività interessanti che sono state mostrate nel piano strategico di Aeroporti di Puglia, non crediamo, però, possa essere esaustivo della funzionalità infrastrutturale dell’aeroporto di Foggia”.

Le prospettive di sviluppo immaginate da Adp per il Gino Lisa non convincono il vice ministro delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami. “Bene farlo, ma è necessario, non sufficiente”, ha commentato a proposito della configurazione come base logistica a gestione unica delle emergenze. Non risparmia, insomma, critiche alle politiche della Regione Puglia.

Si ferma a Foggia, di ritorno dalla presentazione del piano strategico a Bari per parlare più genericamente di infrastrutture con gli industriali, le associazioni di categoria, i sindacati, gli stakeholder.

A fare gli onori di casa è stato il leader di Confindustria Foggia, Eliseo Zanasi, assieme al direttore generale Enrico Barbone. Il vice ministro ha risposto alle sollecitazioni degli imprenditori e dei sindacalisti. I tempi dell’alta velocità (“Abbiamo delle difficoltà sulla Orsara-Bovino perché c’è la galleria Hirpinia e ci sono delle difficoltà sulle sorprese geologiche”, ha riferito a tal proposito il vice ministro, confermando che la fine dei lavori resta fissata al secondo semestre 2026), le Zes, i collegamenti viari con il Gargano, gli invasi, i progetti Cis sono stati alcuni dei temi passati in rassegna.

“È vero che c’è la capacità marginale di poter sviluppare ulteriormente, laddove ci sia una saturazione di passeggeri su Bari e Brindisi, ma noi crediamo che quello sia lontano – ha proseguito il vice ministro a proposito del Gino Lisa -. Quando un aeroporto è ‘cappato’ si trovano altre sedi dove far convogliare eventuali voli. Rassegnare a Foggia quel ruolo significa spostarlo molto in là. Perché, vado a memoria, Bari ha sei milioni di passeggeri, Brindisi 3,5 milioni, ha ancora buone possibilità di sviluppo, se noi diciamo che fino a che lì non sono esaurite, Foggia fa il trasporto per il soccorso e Taranto Grottaglie fa altro, ci convince poco. È il motivo per il quale, nei giorni scorsi, abbiamo accelerato con il sottosegretario Prisco (ministero dell’Interno, ndr) le procedure per il riconoscimento del distaccamento interno dei vigili del fuoco – fa sapere - che è necessario per una riclassificazione in aumento dell’aeroporto di Foggia”.

Confida che la pratica della caserma dei vigili del fuoco in aeroporto sia stata sbloccata. La sta seguendo anche la senatrice Anna Maria Fallucchi, presente all’incontro insieme al deputato Giandonato La Salandra.

“Avendo nel Piano nazionale aeroporti una prospettiva d’insieme abbastanza nitida ed avendo la delega, non credo che mi accontenterò di qualificare l’aeroporto di Foggia come un aeroporto marginale – è l'impegno del vice ministro Bignami - proprio perché credo che abbia delle capacità importanti sul piano dello sviluppo di tutto il Meridione”.