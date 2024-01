Servizio civile, via alla selezione di quattro operatori per l'associazione Alzheimer 'Santa Rita'

È on line il bando per la selezione di quattro operatori volontari di Servizio Civile Universale da destinare all'Associazione Alzheimer Italia – Santa Rita di Foggia. Il progetto - dal nome 'Sul filo della memoria' - intende offrire assistenza ai pazienti affetti da patologia di Alzheimer e ai loro familiari e sensibilizzare allo stesso tempo l’opinione pubblica su questa patologia sempre più diffusa.

Possono presentare domanda di partecipazione al bando i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni); siano in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia, e non abbiano riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

Ai volontari e alle volontarie selezionati spetta un assegno mensile di 507,30 euro per la durata di un anno. La domanda di partecipazione al progetto va presentata esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma ministeriale DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

Codice progetto: PTXSU0004123012218NMTX I termini per la presentazione delle domande telematiche scadono alle ore 14 del 15 febbraio 2024.