Servizio Civile, al via il reclutamento di 148 giovani per i progetti targati Provincia di Foggia

Sono 33 i progetti in Italia e uno all'estero proposti dalla Provincia di Foggia per il Servizio Civile Universale e finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili. Saranno reclutati 148 operatori volontari, di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Le attività, raccolte nel programma di intervento “Capitanata: Terra di Culture e Comunità”, sono rivolte, prevalentemente, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale.

"Ancora una volta è stata riconosciuta la qualità dei progetti messi in campo dall'ente Provincia quale capofila di una tra le più grandi reti italiane per il servizio civile, che prosegue nel suo impegno in questa attività formativa ed educativa in favore dei giovani", ha dichiarato il numero uno di Palazzo Dogana, Nicola Gatta.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 del 26 gennaio 2022, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Tra gli enti di accoglienza figurano i comuni di Apricena, Lucera, Candela, Cagnano Varano, Carlantino, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Lesina, Monte Sant'Angelo, Orsara di Puglia, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant'Antonio, San Giovanni Rotondo, San Paolo di Civitate, San Severo, Stornara, Vieste, Volturino, Ordona, Troia e Carapelle.

Il progetto di cooperazione all'estero, in collaborazione con il 'Ce.S.eVo.Ca.', si svolge, invece, nella città di Czestochowa, in Polonia, e riguarda attività rivolte all'assistenza ai minori e alla tutela dei diritti umani, in continuità con le attività già messe in campo in passato dall'ente Provincia.

L’elenco dei progetti, compresi quelli presentati dalla Provincia di Foggia in co-programmazione con il Ce.S.eVo.Ca. e con il Comune di Cerignola, il bando e le modalità per partecipare sono indicate sul sito del Servizio Civile Universale della Provincia di Foggia, all’indirizzo www.serviziocivile.provincia.foggia.it.