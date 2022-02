Mense ospedaliere, preoccupazione per 160 lavoratori: "Garanzia di un salario dignitoso a rischio"

La Cgil di Foggia e la Filcams Foggia esprimono forte preoccupazione per il futuro occupazionale dei lavoratori impegnati nei servizi di mensa ospedaliera, in tutta la provincia di Foggia. Nel nuovo bando, infatti, è a rischio la garanzia di un salario dignitoso per circa 160 lavoratori che svolgono attualmente il servizio di ristorazione presso le strutture ospedaliere. "Stiamo parlando - sostiene Maurizio Carmeno, segretario generale della Cgil di Foggia - di una situazione che rischia di produrre ulteriore precarietà in un territorio in cui il tasso di disoccupazione risulta tra i più alti di Puglia, oltre che del Mezzogiorno.

"Siamo già intervenuti negli scorsi mesi per porre all’attenzione del Dipartimento della Salute della Regione Puglia - aggiunge Angela Villani, segretaria generale della Filcams di Foggia - considerato chei lavoratori dell’appalto in questione sono persone che lavorano ormai da anni con contratti part-time e che si vedrebbero ulteriormente penalizzate, creando problemi per centinaia di famiglie". Per questi motivi, concludono i dirigenti sindacali, facciamo appello a tutte le istituzioni, sindaci compresi, per evitare che il nostro territorio subisca ulteriori danni all’occupazione anche da parte della Regione Puglia.