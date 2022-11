Fino a 3mila euro alle imprese per fronteggiare l'incremento dei costi dell'energia

Duecentocinquantamila euro a disposizione delle imprese del territorio per fronteggiare l’incremento straordinario dei costi dell’energia. E’ questo l’intervento della Camera di Commercio di Foggia, approvato dalla Giunta camerale. Un contributo a fondo perduto per tutte le utenze energetiche non domestiche, sostenute dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, in misura pari o maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, a parità di operatività e dotazione infrastrutturale.

I soggetti beneficiari sono tutte le micro, piccole o medie imprese iscritte, alla data del 31.12.2018, alla Camera di Commercio di Foggia. Alle imprese richiedenti sarà riconosciuto un contributo nel limite massimo che varia da 600 a 3mila euro, pari al 30% delle spese ammissibili, a seconda della fascia di incremento dei costi sostenuti dalle imprese nel periodo di riferimento: fino a 2.000 euro, da 2.000 a 4.000 euro, da 4.000 a 7.000 euro, maggiore di 7.000 euro.

Richieste di voucher che dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, a pena di esclusione, con firma digitale, attraverso lo sportello on line 'Contributi alle imprese', all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, a partire dalle 11 del 5 dicembre e fino al 10 dello stesso mese. I contributi saranno assegnati sulla base di una procedura valutativa a graduatoria che terrà conto dell’entità in valore assoluto dell’incremento registrato dei costi dell’energia oltre che dell’anzianità di iscrizione dell’azienda al Registro Imprese della Camera di Commercio di Foggia.

Ha dichiarato il Presidente Damiano Gelsomino: "Questo stanziamento di 250mila euro per i costi energetici sostenuti rappresenta, nei limiti delle disponibilità dell’Ente, un segnale di vicinanza costante alle problematiche delle imprese del territorio. Il tema energetico, il suo efficientamento, la transizione digitale ed energetica saranno i fili conduttori del programma dell’Ente anche per il prossimo anno. Una linea di intervento necessaria, quella del sostegno energetico, volta ad aiutare le imprese in questo momento difficile, voluta fortemente dalla Giunta della Camera di Commercio”.